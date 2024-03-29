Змушував відверто одягатися: колишня дівчина Каньє Веста розповіла про їхні стосунки

Ембер Роуз стверджує, що її колишній хлопець Каньє Вест контролював її гардероб. І ігнорував її "консервативні цінності".

Related video

Поки таблоїди бурхливо обговорюють Каньє Веста і стиль його нової дівчини Б'янки Цензорі, його колишня подружка Ембер Роуз теж вирішила висловитися. Вона заявила, що репер контролював її стиль і примушував її "одягатися дуже сексуально". Про це пише Daily Mail.

Ембер Роуз і Каньє Вест зустрічалися два роки і розлучилися 2010 року. Про свої стосунки з Каньє вона розповіла в подкасті Just B With Bethenny Frankel.

Ембер Роуз

"Насправді я консерватор. Я завжди була консервативною з юних років", — сказала мати двох дітей, але зазначила, що Веста це не цікавило.

За її словами, Каньє хотів, щоб вона носила відверте вбрання і привертала увагу.

"Це були мої перші стосунки зі знаменитістю, і вони проходили на публіці. Він багато знав про моду і завжди хотів, щоб я одягалася дуже сексуально", — сказала вона.

Ембер зізналася, що 2008 року вона була ще занадто юною і Каньє був для неї авторитетом, тож вона погодилася з його вимогами.

Ембер Роуз і Каньє Вест

На початку їхніх стосунків Ембер було 24 роки, а Весту, також відомому як Йе, було трохи більше 30.

Роуз також пояснила, що "сексуальний імідж", який їй нав'язали під час побачень з Каньє, вплинув на неї навіть після їхнього розставання.

"Навіть коли ми розлучилися, всі чекали, що я матиму такий самий вигляд", — сказала Ембер, заявивши, що їй довелося грати нав'язану роль, якщо вона хотіла отримати роботу.

Ембер обговорювала свої стосунки з Вестом у минулому, а раніше цього року спливло її минуле інтерв'ю для подкасту No Jumper 2020 року. Вона скаржилася, що Вест погано про неї відгукувався після розставання й ображав її.

"Я співчутлива людина, я хороша людина. Ось чому люди люблять мене. Ось чому всі, з ким я коли-небудь зустрічалася, завжди любили мене. Ви не можете назвати нікого, хто коли-небудь говорив про мене що-небудь погане, крім нього, тому що я втекла. Я зовсім не схожа на нього. Я нічого від нього не отримала", — додала Ембер.

Потім вона розповіла про те, як репер знущався з неї через роки після їхнього розставання і ганьбив її. "Адже це те, що роблять нарциси, вірно? Ви зустрічаєтеся з кимось два роки, ви разом подорожуєте. Він каже, що щасливий із вами і йому з вами весело. А потім все закінчується", — сказала модель, нагадавши, як Вест говорив, що йому довелося прийняти душ 30 разів після того, як вони розлучилися. А нещодавно Каньє назвав її "повією".

Сама Ембер відреагувала спокійно, попросивши залишити її в спокої.

Ембер Роуз

Нагадаємо, Ембер у 19 років почала працювати стриптизеркою. А вже у 2009-му позувала в рекламі Луї Віттона для нової лінії кросівок. Вона часто знімалася в кліпах відомих реперів і з'являлася на ток-шоу. Її роман із Каньє почався 2008 року і тривав два роки.

У 2013-му Роуз вийшла заміж за музиканта Віз Халіфа і народила сина Себастьяна. Пара прожила разом три роки. У 2018 Ембер почала зустрічатися з виконавчим директором музичного лейбла Def Jam Александром Едвардсом і народила сина на ім'я Слеш Електрик.

Каньє, як відомо, був одружений з Кім Кардаш'ян. А тепер зустрічається зі своєю колишньою співробітницею Бьянкою Цензорі, яка прославилася своїми дивними і відвертими вбраннями. Сестра Б'янки вже заявила, що її сім'я підтримує її стиль і її спосіб життя.