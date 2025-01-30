Колишня дружина Кевіна Костнера заручилася з його колишнім другом після важкого розлучення

Крістін Баумгартнер заручена з Джошем Коннором, який жив поруч, коли вона ще була одруженою із зіркою "Єллоустоуна".

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Колишня дружина актора Кевіна Костнера, Христина Баумгартнер, заручена зі своїм бойфрендом Джошем Коннором, з яким зустрічається вже понад рік. Він є одним із колишніх друзів зірки серіалу "Єллоустоун". Про це пише NYpost.

50-річна Баумгартнер відповіла "так" на пропозицію Коннора, зроблену їй на пляжі в Санта-Барбарі, штат Каліфорнія, 26 січня, менш ніж через рік після завершення її розлучення з Костнером.

Крістін Баумгартнер та її наречений Джош Коннор Фото: New York Post

"Збирався дощ, тому на пляжі майже нікого не було, коли Джош опустився на одне коліно", — розповів друг пари.

Ті, хто знає Крістін Баумгартнер і Джоша Коннора, не були здивовані розвитком їхніх стосунків, а інсайдер зазначив: "Вони разом провели Різдво в Нью-Йорку, де все і почалося. Вони обидва на сьомому небі від щастя і схвильовані своїм спільним майбутнім".

Зв'язок між колишньою дружиною Кевіна Костнера і Коннором виник у липні 2023 року, але її адвокат заперечував, що між ними було щось, крім дружніх стосунків.

Джош Коннер раніше міг вважатися другом сім'ї Кевіна Костнера. Він жив поруч, коли актор одружився і опинився втягнутий у їхню запеклу шлюборозлучну тяганину.

Крістін Баумгартнер подала на розлучення з Костнером у травні 2023 року після 18 років шлюбу, вказавши датою розставання 11 квітня того ж року. У колишнього подружжя троє спільних дітей.

Крістін Баумгартнер і Кевін Костнер були разом 18 років Фото: Getty Images

Акторові було наказано виплачувати своїй колишній дружині 63 209 доларів як щомісячні аліменти.

Джерела стверджують, що у Кевіна "були серйозні підозри, що між Христиною і Джошем щось відбувається", перш ніж вони публічно оголосили про свій роман.

"Стосунки Христини та Джоша починалися як дружба, тому в них справді міцне підґрунтя. Вони поділяють одні й ті самі цінності, і вона почувається такою щасливою в цих нових стосунках. Вони так закохані. Це був дуже природний і позитивний крок уперед для Христини", — розповів друг колишньої дружини Кевіна Костнера.

Нагадаємо, розлучення Кевіна Костнера і Крістін Баумгартнер проходило дуже скандально. Актор намагався виставити дружину зі свого величезного маєтку за 145 мільйонів доларів і звинувачував її в тому, що вона забрала його речі, включно з підстилкою для собаки.

Нещодавно актор зізнався, що готовий до нових стосунків і залишається відкритим до того, щоб знову знайти кохання. Зокрема, Кевін Костнер розкрив, які саме стосунки він хоче мати. Актор, у якого є семеро дітей, сподівається знайти "людину, яка хоче бути коханою, і вони хочуть бути коханими".