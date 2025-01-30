Бывшая жена Кевина Костнера обручилась с его бывшим другом после тяжелого развода

Кристин Баумгартнер помолвлена с Джошем Коннором, который жил рядом, когда она еще была замужем за звездой "Йеллоустоуна".

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Бывшая жена актера Кевина Костнера, Кристина Баумгартнер, помолвлена ​​со своим бойфрендом Джошем Коннором, с которым встречается уже больше года. Он является одним из бывших друзей звезды сериала "Йеллоустоун". Об этом пишет NYpost.

50-летняя Баумгартнер ответила "да" на предложение Коннора, сделанное ей на пляже в Санта-Барбаре, штат Калифорния, 26 января, менее чем через год после завершения ее развода с Костнером.

Кристин Баумгартнер и ее жених Джош Коннор Фото: New York Post

"Собирался дождь, поэтому на пляже почти никого не было, когда Джош опустился на одно колено", — рассказал друг пары.

Те, кто знает Кристин Баумгартнер и Джоша Коннора, не были удивлены развитием их отношений, а инсайдер отметил: "Они вместе провели Рождество в Нью-Йорке, где все и началось. Они оба на седьмом небе от счастья и взволнованы своим совместным будущим".

Связь между бывшей женой Кевина Костнера и Коннором возникла в июле 2023 года, но ее адвокат отрицал, что между ними было что-то, кроме дружеских отношений.

Джош Коннер ранее мог считаться другом семьи Кевина Костнера. Он жил рядом, когда актер женился и оказался втянут в их ожесточенную бракоразводную тяжбу.

Кристин Баумгартнер подала на развод с Костнером в мае 2023 года после 18 лет брака, указав датой расставания 11 апреля того же года. У бывших супругов трое общих детей.

Кристин Баумгартнер и Кевин Костнер были вместе 18 лет Фото: Getty Images

Актеру было предписано выплачивать своей бывшей жене 63 209 долларов в качестве ежемесячных алиментов.

Источники утверждают, что у Кевина "были серьезные подозрения, что между Кристиной и Джошем что-то происходит", прежде чем они публично объявили о своем романе.

"Отношения Кристины и Джоша начинались как дружба, поэтому у них действительно крепкая основа. Они разделяют одни и те же ценности, и она чувствует себя такой счастливой в этих новых отношениях. Они так влюблены. Это был очень естественный и позитивный шаг вперед для Кристины", — рассказал друг бывшей жены Кевина Костнера.

Напомним, развод Кевина Костнера и Кристин Баумгартнер проходил очень скандально. Актер пытался выставить жену из своего огромного имения за 145 миллионов долларов и обвинял ее в том, что она забрала его вещи, включая подстилку для собаки.

Недавно актер признался, что готов к новым отношениям остается открытым к тому, чтобы снова найти любовь. В частности, Кевин Костнер раскрыл, какие именно отношения он хочет иметь. Актер, у которого есть семеро детей, надеется найти "человека, который хочет быть любимым, и они хотят быть любимыми".