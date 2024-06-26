Кевин Костнер рассказал, какую женщину ищет после скандального развода

Актер завершил развод со своей второй женой Кристин Баумгартнер в феврале 2024 года. До этого он 16 лет состоял в браке с Синди Сильвой.

69-летний американский актер Кевин Костнер рассказал, что он ищет в женщине. Об этом пишет Fox News.

Звезда сериала "Йеллоустон" признался, что "не позволит затвердеть своему сердцу" и остается открытым к тому, чтобы снова найти любовь. В частности, Костнер раскрыл, какие именно отношения он хочет иметь.

Актер, у которого есть семеро детей, надеется найти "человека, который хочет быть любимым, и они хотят быть любимыми".

"И эта любовь помогает этому, а не мешает", — отметил Кевин.

Костнер, который был женат на Синди Сильве 16 лет и Кристин Баумгартнер в течение 18 лет, отметил: "У меня были двое уникальных отношений".

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Костнер и Баумгартнер прожили в браке на момент развода весной 2023 года 18 лет. Сам актер тогда признался, что "очень грустит" из-за решения Кристин. Впоследствии звезды долго спорили из-за размера алиментов. Сначала дизайнер сумок, которая подала на развод, требовала ежемесячных алиментов в размере 248 000 долларов, но актер был против этого, прежде чем она получила 129 755 долларов в месяц.

От их союза родилось трое детей — Кейден, Хейс и дочь Грейс.

Кевин Костнер и Кристин Баумгартнер Фото: Getty Images

Напомним, Кристин Баумгартнер счастлива в новых отношениях.

Также Фокус писал о новой подруге Кевина Костнера после развода.