Кевін Костнер розповів, яку жінку шукає після скандального розлучення

Актор завершив розлучення зі своєю другою дружиною Крістін Баумгартнер у лютому 2024. До цього він 16 років перебував у шлюбі із Сінді Сільвою.

69-річний американський актор Кевін Костнер розповів, що він шукає в жінці. Про це пише Fox News.

Зірка серіалу "Єллоустон" зізнався, що "не дозволить чомусь затвердіти його серце" і залишається відкритим до того, щоб знову знайти кохання. Зокрема, Костнер розкрив, які саме стосунки він хоче мати.

Актор, у якого є семеро дітей, сподівається знайти "людину, яка хоче бути коханою, і вони хочуть бути коханими, знаєте… відчувати, що вони в найкращому стані".

"І ця любов допомагає цьому, а не заважає", — зазначив Кевін.

Костнер, який був одружений із Сінді Сільвою 16 років і Крістін Баумгартнер протягом 18 років, зазначив: "У мене були двоє унікальних стосунків".

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Костнер та Баумгартнер прожили у шлюбі на момент розлучення навесні 2023 18 років. Сам актор тоді зізнався, що "дуже сумує" через рішення Крістін. Згодом зірки довго сперечалися через розмір аліментів. Спочатку дизайнерка сумок, яка подала на розлучення, вимагала щомісячних аліментів у розмірі 248 000 доларів, але актор був проти цього, перш ніж вона отримала 129 755 доларів на місяць.

Від їхнього союзу народилося троє дітей — Кейден, Хейс та донька Грейс.

Кевін Костнер та Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Нагадаємо, Крістін Баумгартнер щаслива в нових стосунках.

Також Фокус писав про нову подругу Кевіна Костнера після розлучення.