Новая подруга Кевина Костнера впервые прокомментировала их отношения

Паре приписывали роман с ноября прошлого года. Позже они вместе отдыхали на частном острове Ричарда Бренсона.

Related video

49-летняя американская певица Джуэл, которой приписывают роман с 69-летним актером Кевином Костнером, долго молчала о слухах вокруг их отношений, однако в беседе с журналом Elle она приоткрыла завесу тайны.

Она заявила, что ее бойфренд является "великим человеком"

"Он замечательный человек. Но общественное восхищение, несомненно, очень велико", – сказала она, краснея.

Впервые слухи о том, что певица и актер встречаются, появились еще в ноябре прошлого года, через шесть месяцев после того, как Костнер расстался со своей женой Кристиной Баумгартнер.

Пара познакомилась на День Благодарения в 2023-м, когда их заметили вместе на частном острове их общего друга Ричарда Брэнсона в Карибском море. Они оба были там, чтобы посетить теннисный сбор средств для Фонда вдохновляющих детей, основанного Джуэл.

"Определенно что-то происходило. Они кокетничали, и когда они были вместе, казалось, что они оба просто загорелись. Можно было сказать, что они пытались вести себя осторожно, но любой, кто их видел, мог сказать, что что-то происходит", – рассказал инсайдер таблоиду TMZ.

На фотографиях из отпуска Джуэл сидела на коленях у звезды и обнимала ее за талию.

Певица Джоэл

12-летний сын Джуэл Кейс, которого она родила от бывшего мужа Тая Мюррея, похоже, был с ними. Его видели на пляже с матерью.

Отдельный источник также сообщил, что бывшая жена Кевина не удивлена тем, что он ушел так быстро, но рада, что это было с Джуэл, а не с какой-то "ищущей славы дурочкой".

"Она сказала, что рада за него, но все равно не очень приятно видеть бывшего с кем-то новым", — добавил друг.

Кристина подала на развод после 19 лет брака в мае 2023-го, что немало шокировало Костнера. Несколько следующих месяцев они вели ожесточенную юридическую войну, которая закончилась в сентябре.

Бывшие супруги, у которых трое детей: Кейден (16 лет), Хейс (14 лет) и Грейс (13 лет) добивались совместной опеки над своими тремя детьми, а Кристина получает $63 209 в месяц в качестве алиментов.

После развода Кристина переехала к приятелю Кевина, банкиру Джошу Коннору. По слухам, Костнер давно подозревал, что "между Кристиной и Джошем что-то происходит", добавив, что их "близкая связь была весьма очевидна.

Ранее Фокус писал, что Кевин Костнер в новом фильме снял своего сына.