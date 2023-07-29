Дружина Кевіна Костнера переїхала з його особняка в будиночок для прислуги
Скандальне розлучення актора Кевіна Костнера та його дружини Крістін Баумгартнер триває. І вона, нарешті, з'їхала з його особняка за 145 мільйонів доларів. Але недалеко.
Крістін Баумгартнер, вже майже колишня дружина Кевіна Костнера, поступилася його вимогами і з'їхала з його розкішного каліфорнійського особняка за 145 мільйонів доларів. Але поїхала вона недалеко. Крістін перемістилася в будиночок для прислуги на території маєтку. Про це пише Daily Mail.
Після її переїзду з сімейного будинку, який 68-річний актор придбав ще до шлюбу. 49-річна Крістін зупинилася в невеликому будинку на території маєтку, який раніше використовувався як приміщення для персоналу.
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"Це тимчасове рішення. Вона все ще шукає інший будинок. Вона залишається в цьому районі, щоб не заважати життю дітей. Восени вони повернуться до школи зі своїми друзями", — розповів інсайдер.
Він зазначив, що Крістін не хоче травмувати спільних із Кевіном Костнером дітей, яких у них троє: донька Грейс, 13 років, і сини Хейс, 14 років, і Кейден, 16 років.
Раніше в соцмережах з'явилися фото речей Крістін, які вантажники виносили з будинку Кевіна Костнера і клали на землю.
Баумгартнер, яка подала на розлучення із зіркою "Єллоустона" в травні, скаржиться, що щосили намагається знайти підходящий будинок у тому ж районі Санта-Барбари, де живе вже майже колишній чоловік.
Відтоді, як було оголошено про те, що пара розлучається, розставання супроводжують скандали.
Кевін стверджував, що його колишня відмовилася покинути особняк, незважаючи на те, що він дав їй 1,45 мільйона доларів на нове місце проживання, а Крістін наполягала, що колишній чоловік хоче залишити їхніх дітей "без даху над головою" і буквально виганяє її з дому.
"Він хоче її принизити. Справа не в будинку, а в тому, щоб перетворити життя Христини на справжнє пекло через розлучення. Христина сказала, що не здивується, якщо Кевін виведе її з дому в супроводі поліції", — розповів друг Баумгартнер, зазначивши, що вона хотіла розлучитися мирно і не травмувати дітей, але Кевін Костнер зробив усе по-своєму.
Раніше Баумгартнер поділилася новими юридичними документами, в яких вона буде показувати фотографії того, що вона хоче забрати з особняка колишнього чоловіка адвокатам Кевіна.
Там було зазначено, що Баумгартнер орендувала складське приміщення в місті для зберігання столового срібла, каструль і сковорідок, велосипеда Peloton, сімейних реліквій, одягу та особистих речей.
Минулого тижня суддя постановив, що вона повинна порадитися з Кевіном, перш ніж забрати будь-яке майно з маєтку. Їй заборонили брати з собою предмети мистецтва, меблі, меблі або побутову техніку без його явної згоди.
Також було заявлено, що їй буде заборонено вивозити з особняка будь-яке майно, крім одягу, туалетного приладдя, сумок і прикрас.
Це сталося після того, як він звинуватив її в пограбуванні будинку, в якому вони раніше жили, заявивши, що вона забрала велотренажер, соковижималку і миски для собаки.
Нагадаємо, на тлі скандального розлучення, Кевін Костнер поїхав з дітьми на курорт в Аспені, де у нього є розкішний маєток у горах.