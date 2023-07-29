Дружина Кевіна Костнера переїхала з його особняка в будиночок для прислуги

Скандальне розлучення актора Кевіна Костнера та його дружини Крістін Баумгартнер триває. І вона, нарешті, з'їхала з його особняка за 145 мільйонів доларів. Але недалеко.

Related video

Крістін Баумгартнер, вже майже колишня дружина Кевіна Костнера, поступилася його вимогами і з'їхала з його розкішного каліфорнійського особняка за 145 мільйонів доларів. Але поїхала вона недалеко. Крістін перемістилася в будиночок для прислуги на території маєтку. Про це пише Daily Mail.

Після її переїзду з сімейного будинку, який 68-річний актор придбав ще до шлюбу. 49-річна Крістін зупинилася в невеликому будинку на території маєтку, який раніше використовувався як приміщення для персоналу.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Будинок Кевіна Костнера і новий будинок його колишньої дружини

"Це тимчасове рішення. Вона все ще шукає інший будинок. Вона залишається в цьому районі, щоб не заважати життю дітей. Восени вони повернуться до школи зі своїми друзями", — розповів інсайдер.

Він зазначив, що Крістін не хоче травмувати спільних із Кевіном Костнером дітей, яких у них троє: донька Грейс, 13 років, і сини Хейс, 14 років, і Кейден, 16 років.

Раніше в соцмережах з'явилися фото речей Крістін, які вантажники виносили з будинку Кевіна Костнера і клали на землю.

Баумгартнер, яка подала на розлучення із зіркою "Єллоустона" в травні, скаржиться, що щосили намагається знайти підходящий будинок у тому ж районі Санта-Барбари, де живе вже майже колишній чоловік.

Відтоді, як було оголошено про те, що пара розлучається, розставання супроводжують скандали.

Кевін Костнер і Крістін Баумгартнер Фото: Getty Images

Кевін стверджував, що його колишня відмовилася покинути особняк, незважаючи на те, що він дав їй 1,45 мільйона доларів на нове місце проживання, а Крістін наполягала, що колишній чоловік хоче залишити їхніх дітей "без даху над головою" і буквально виганяє її з дому.

"Він хоче її принизити. Справа не в будинку, а в тому, щоб перетворити життя Христини на справжнє пекло через розлучення. Христина сказала, що не здивується, якщо Кевін виведе її з дому в супроводі поліції", — розповів друг Баумгартнер, зазначивши, що вона хотіла розлучитися мирно і не травмувати дітей, але Кевін Костнер зробив усе по-своєму.

Раніше Баумгартнер поділилася новими юридичними документами, в яких вона буде показувати фотографії того, що вона хоче забрати з особняка колишнього чоловіка адвокатам Кевіна.

Там було зазначено, що Баумгартнер орендувала складське приміщення в місті для зберігання столового срібла, каструль і сковорідок, велосипеда Peloton, сімейних реліквій, одягу та особистих речей.

Минулого тижня суддя постановив, що вона повинна порадитися з Кевіном, перш ніж забрати будь-яке майно з маєтку. Їй заборонили брати з собою предмети мистецтва, меблі, меблі або побутову техніку без його явної згоди.

Також було заявлено, що їй буде заборонено вивозити з особняка будь-яке майно, крім одягу, туалетного приладдя, сумок і прикрас.

Це сталося після того, як він звинуватив її в пограбуванні будинку, в якому вони раніше жили, заявивши, що вона забрала велотренажер, соковижималку і миски для собаки.

Нагадаємо, на тлі скандального розлучення, Кевін Костнер поїхав з дітьми на курорт в Аспені, де у нього є розкішний маєток у горах.