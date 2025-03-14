Нова дівчина брата принцеси Діани подала в суд на його колишню дружину

Кет Джармен обурена тим, що її діагноз "розсіяний склероз" став надбанням громадськості. У витоку інформації вона і звинувачує Карен Спенсер.

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43-річна Кет Джармен, норвезька археологиня і телеведуча, а також дівчина брата принцеси Діани, Чарльза Спенсера, подала до суду на графиню Карен Спенсер, колишню дружину графа. Вона звинувачує попередницю в неправомірному використанні особистої інформації, пише The Telegraph.

Згідно з інформацією, викладеною в позові, вона та її діти зазнали "значних страждань" через спекуляції довкола справи, а також почувалися "вимушеними публічно розкрити факт наявності в неї розсіяного склерозу".

Ще в грудні Кет дала інтерв'ю, де розповіла про свій діагноз розсіяного склерозу, крок, який вона визнала необхідним, щоб "покласти край шкідливим спекуляціям і пліткам, що потрапили в мережу.

Джармен також була стурбована захистом графині Спенсер, який мав стати публічним і містив подробиці її діагнозу.

"За цих обставин позивач хотів би повернути собі частину автономії та контролю над своєю медичною інформацією", — йдеться в документі.

В 11-сторінковому відповідному позові Карен, де вона звинувачує Чарльза і Кет у зраді, ідеться про те, що подробиці розсіяного склерозу Кет "добровільно" розкрив містер Джармен, тому що він "явно вірив", що це має стосунок до поведінки його дружини і до того факту, що вона затіяла інтрижку.

За словами колишньої дружини графа, це було "важливою і невід'ємною частиною картини", і ніколи не передбачалося, що діагноз був "секретом".

На захист Карен також стверджувалося, що Чарльз Спенсер припинив їхні стосунки за допомогою текстового повідомлення. Однак аристократ заперечував це, називаючи звинувачення "абсурдною спробою очорнити моє ім'я".

Після їхнього розставання в травні минулого року графиня Карен і її спільна з колишнім чоловіком дочка леді Шарлотта переїхали з 500-річного сімейного маєтку Елторп-хаус. Минулого місяця вона показала шанувальникам свій "тимчасовий" новий будинок, опублікувавши фотографію з його великої території.

"Ну... нарешті, три тижні тому, ми нарешті переїхали в наш тимчасовий новий дім. Все ще чекаємо прибуття коней — сподіваюся, наступного тижня! Без них не зовсім як удома", — написала вона.

Лише кілька днів потому Карен повідомила, що її коні успішно прибули на територію, поділившись знімком скакуна на ім'я Джек.

Граф Чарльз Спенсер і його третя дружина Карен оголосили про розлучення в червні 2021 року після 14 років у шлюбі. Причиною стало нове кохання чоловіка — професорка з Норвегії.

Норвежка Кет Джармен у складі групи археологів і в супроводі знімальної групи телеканала Channel 4 ще 2021 року приїхала в маєток Елторп на розкопки. Кет — володарка докторського ступеня і є цьогорічною "Людиною року в Північній Європі". Вона проводила розкопки по всій Європі, зокрема й в Україні на річці Десна. Після того як середньовічне село не було знайдено, вона продовжила розкопки в Елторпі, щоб знайти римську віллу. У підсумку дружба між Чарльзом і Кет переросла в прихильність, незважаючи на різницю у віці: 43-річна Кет молодша за Чарльза Спенсера на 18 років.

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