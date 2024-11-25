Буде четверте весілля: брат принцеси Діани розповів про нове кохання

Чарльз Спенсер розлучається з третьою дружиною, оскільки закохався в археологиню з Норвегії, яка молодша за нього на 18 років.

Чарльз, дев'ятий граф Спенсер і молодший брат покійної принцеси Діани, знову став зіркою світських хронік, бо зібрався розлучатися втретє. Скандальний аристократ закохався в археологиню з Норвегії, яка проводила розкопки в його родинному маєтку Елторп. Про це пише Daily Mail.

Граф Чарльз Спенсер і його третя дружина Карен оголосили про розлучення в червні 2021-го після 14 років у шлюбі. Графиня вже заявила, що переїзд із 500-річного маєтку, яким сім'я Спенсерів володіє понад 500 років, був "травмувальним".

У соцмережах Карен Спенсер зізналася, що було непросто знайти тимчасове житло, в якому могли б розміститися "семеро коней, дві вівці, чотири кішки і собака, але за допомогою чудових друзів ми нарешті знайшли його".

Чарльз Спенсер і його третя дружина Карен Фото: Getty

Вона також заявила, що "рада" почати новий розділ у своєму житті.

Тим часом виявилося, що в житті Чарльза, який знаменитий не тільки спорідненістю з Діаною, принцесою Уельською, а й своїми трьома скандальними шлюбами, з'явилася нова жінка.

Норвежка Кет Джармен у складі групи археологів і в супроводі знімальної групи телеканала Channel 4 ще 2021 року приїхала в маєток Елторп, щоб знайти загублене середньовічне село, яке нібито розташовувалося в цьому районі.

Чарльз Спенсер і Кет Джармен Фото: Instagram Cat Jarman

Кет чула про графа Спенсера, але мало ним цікавилася. І, як тепер розповідають закохані, вона його буквально відштовхнула з дороги, коли він заважав їй пройти до розкопок.

"Я виросла в Норвегії, де насправді немає класової системи, і всім цим ніхто не цікавиться. Я справжній ботанік. Я чула про Елторпа, але не про графа Спенсера", — каже Кет.

Чарльз Спенсер шукає римську віллу у своєму маєтку Фото: Charles Spencer/Instagram

Між ними зав'язалася дружба. Чарльз, сам історик, був зачарований Кет, яка виявилася набагато розумнішою за нього.

"Мені соромно зізнатися, але я ніколи не був у Британському музеї, поки вона мене туди не зводила. Напевно, я єдина людина в Британії, хто там не був. Але з нею це було схоже на те, наче в мене був найкращий гід у світі", — розповів граф.

Кет Джармен — володарка докторського ступеня і є цьогорічною "Людиною року в Північній Європі". Вона проводила розкопки по всій Європі, зокрема в Україні на річці Десна. Після того як середньовічне село не було знайдено, вона продовжила розкопки в Елторпі, щоб знайти римську віллу. У підсумку дружба між Чарльзом і Кет переросла в прихильність, попри різницю у віці: 42-річна Кет молодша за Чарльза Спенсера на 18 років.

Розкопки в маєтку Елторп

"Я занадто старий для сердечок і квіточок, але найкращий спосіб описати це так: з Кет я можу бути самим собою. Вона знає, хто я. Хто я насправді. Мені не потрібно прикидатися тим, ким я не є. І вона пробуджує в мені найкраще", — повідомив брат принцеси Діани.

Романи та шлюби Чарльза Спенсера

Коли саме Чарльз повідомив своїй дружині Карен, канадській світській левиці, що їхній 13-річний шлюб закінчився, незрозуміло, але публічну заяву було зроблено в червні. Потенційно це може бути "брудне" розлучення. Чарльз уже найняв адвоката з розлучень баронесу Фіону Шеклтон, яка представляла інтереси короля Чарльза під час його розлучення з принцесою Діаною.

У дев'ятого графа Спенсера семеро дітей від трьох шлюбів. Його молодшій дитині, Шарлотті Діані, від шлюбу з Карен, лише 12 років. У Кет Джармен, яка живе окремо від чоловіка, двоє синів-підлітків.

Перший шлюб Спенсера з моделлю Вікторією Локвуд завершився скандальним розлученням, оскільки Вікторія розповідала, що він бив її. Чарльз не був на весіллях своїх доньок Кітті та Амелії Спенсер і ходять чутки, що вони в поганих стосунках.

Чарльз Спенсер із першою дружиною Вікторією Локвуд

Другий шлюб з Керолайн Фрейд тривав лише шість років і двоє дітей графа вкрай рідко говорять про нього в інтерв'ю. Третій шлюб із канадкою Карен Вільньов обіцяє бути не менш скандальним.

Сам Чарльз Спенсер у мемуарах і численних інтерв'ю розповідав, що в дитинстві він зазнав насильства в приватній англійській школі, що зрештою залишило його "зламаним". Також на нього сильно вплинула трагічна загибель його старшої сестри принцеси Діани 1997 року в Парижі.

Нагадаємо, принцеса Діана похована на острові в сімейному маєтку. Доступ туристам туди закритий.