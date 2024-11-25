Будет четвертая свадьба: брат принцессы Дианы рассказал о новой возлюбленной

Чарльз Спенсер разводится с третьей женой, так как влюбился в археолога из Норвегии, которая младше его на 18 лет.

Чарльз, девятый граф Спенсер и младший брат покойной принцессы Дианы, снова оказался звездой светских хроник, ведь собрался разводиться в третий раз. Скандальный аристократ влюбился в археолога из Норвегии, которая проводила раскопки в его семейном поместье Элторп. Об этом пишет Daily Mail.

Граф Чарльз Спенсер и его третья жена Карен объявили о разводе в июне 2021 года после 14 лет в браке. Графиня уже заявила, что переезд из 500-летнего поместья, которым семья Спенсер владеет более 500 лет, был "травмирующим".

В соцсетях Карен Спенсер призналась, что было непросто найти временное жилье, в котором могли бы разместиться "семь лошадей, две овцы, четыре кошки и собака, но с помощью замечательных друзей мы наконец нашли его".

Чарльз Спенсер и его третья жена Карен Фото: Getty

Она также заявила, что "рада" начать новую главу в своей жизни.

Тем временем оказалось, что в жизни Чарльза, который знаменит не только родством с Дианой, принцессой Уэльской, но и своими тремя скандальными браками, появилась новая женщина.

Норвежка Кэт Джармен в составе группы археологов и в сопровождении съемочной группы телеканала Channel 4 еще в 2021 году приехала в поместье Элторп, чтобы найти затерянную средневековую деревню, которая якобы располагалась в этом районе.

Чарльз Спенсер и Кэт Джармен Фото: Instagram Cat Jarman

Кэт слышала о графе Спенсере, но мало им интересовалась. И, как теперь рассказывают влюбленные, она его буквально оттолкнула с дороги, когда он мешал ей пройти к раскопкам.

"Я выросла в Норвегии, где на самом деле нет классовой системы, и всем этим никто не интересуется. Я настоящий ботаник. Я слышала об Элторпе, но не о графе Спенсере", — говорит Кэт.

Чарльз Спенсер ищет римскую виллу в своем поместье Фото: Charles Spencer/Instagram

Между ними завязалась дружба. Чарльз, сам историк, был очарован Кэт, которая оказалась гораздо умнее него.

"Мне стыдно признаться, но я никогда не был в Британском музее, пока она меня туда не сводила. Наверное, я единственный человек в Британии, кто там не был. Но с ней это было похоже на то, как будто у меня был лучший гид в мире", — рассказал граф.

Кэт Джармен – обладательница докторской степени и является нынешним "Человеком года в Северной Европе". Она проводила раскопки по всей Европе, в том числе и в Украине на реке Десна. После того, как средневековая деревня не была найдена, она продолжила раскопки в Элторпе, чтобы найти римскую виллу. В итоге дружба между Чарльзом и Кэт переросла в привязанность, несмотря на разницу в возрасте: 42-летняя Кэт младше Чарльза Спенсера на 18 лет.

Раскопки в поместье Элторп

"Я слишком стар для сердечек и цветочков, но лучший способ описать это так: с Кэт я могу быть самим собой. Она знает, кто я. Кто я на самом деле. Мне не нужно притворяться тем, кем я не являюсь. И она пробуждает во мне лучшее", — сообщил брат принцессы Дианы.

Романы и браки Чарльза Спенсера

Когда именно Чарльз сообщил своей жене Карен, канадской светской львице, что их 13-летний брак окончен, неясно, но публичное заявление было сделано в июне. Потенциально это может быть "грязный" развод. Чарльз уже нанял адвоката по разводам баронессу Фиону Шеклтон, которая представляла интересы короля Чарльза во время его развода с принцессой Дианой.

У девятого графа Спенсера семеро детей от трех браков. Его младшему ребенку, Шарлотте Диане, от брака с Карен, всего 12 лет. У Кэт Джармен, которая живет отдельно от мужа, двое сыновей-подростков.

Первый брак Спенсера с моделью Викторией Локвуд завершился скандальным разводом, так как Виктория рассказывала, что он избивал ее. Чарльз не был на свадьбах своих дочерей Китти и Амелии Спенсер и ходят слухи, что они в плохих отношениях.

Чарльз Спенсер с первой женой Викторией Локвуд

Второй брак с Кэролайн Фрейд продлился всего шесть лет и двое детей графа крайне редко говорят о нем в интервью. Третий брак с канадкой Карен Вильнев обещает быть не менее скандальным.

Сам Чарльз Спенсер в мемуарах и многочисленных интервью рассказывал, что в детстве он подвергался насилию в частной английской школе, что в итоге оставило его "сломанным". Также на него сильно повлияла трагическая гибель его старшей сестры принцессы Дианы в 1997 году в Париже.

Напомним, принцесса Диана похоронена на острове в семейном поместье. Доступ туристам туда закрыт.