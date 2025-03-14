Новая девушка брата принцессы Дианы подала в суд на его бывшую жену

Кэт Джармен возмущена тем, что ее диагноз "рассеянный склероз" стал достоянием общественности. В утечке информации она и обвиняет Карен Спенсер.

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43-летняя Кэт Джармен, норвежская археолог и телеведущая, а также девушка брата принцессы Дианы, Чарльза Спенсера, подала в суд на графиню Карен Спенсер, бывшую жену графа. Она обвиняет предшественницу в неправомерном использовании личной информации, пишет The Telegraph.

Согласно информации, изложенной в иске, она и ее дети испытали "значительные страдания" из-за спекуляций вокруг дела, а также чувствовали себя "вынужденными публично раскрыть факт наличия у нее рассеянного склероза".

Еще в декабре Кэт дала интервью, где рассказала о своем диагнозе рассеянного склероза, шаг, который она сочла необходимым, чтобы "положить конец вредоносным спекуляциям и сплетням, попавшим в сеть.

Джармен также была обеспокоена защитой графини Спенсер, которая должна была стать публичной и содержала подробности ее диагноза.

"В этих обстоятельствах истец хотел бы вернуть себе часть автономии и контроля над своей медицинской информацией", – говорится в документе.

В 11-страничном ответном иске Карен, где она обвиняет Чарльза и Кэт в измене, говорится, что подробности рассеянного склероза Кэт были "добровольно" раскрыты мистером Джарменом, потому что он "явно верил", что это имеет отношение к поведению его жены и к тому факту, что она завела интрижку.

По словам бывшей жены графа, это было "важной и неотъемлемой частью картины", и никогда не предполагалось, что диагноз был "секретом".

В защиту Карен также утверждалось, что Чарльз Спенсер прекратил их отношения с помощью текстового сообщения. Однако аристократ отрицал это, называя обвинения "абсурдной попыткой очернить мое имя".

После их расставания в мае прошлого года графиня Карен и ее общая с бывшим мужем дочь леди Шарлотта переехали из 500-летнего семейного поместья Элторп-хаус. В прошлом месяце она показала поклонникам свой "временный" новый дом, опубликовав фотографию с его обширной территории.

"Ну… наконец-то, три недели назад, мы наконец переехали в наш временный новый дом. Все еще ждем прибытия лошадей – надеюсь, на следующей неделе! Без них не совсем как дома", – написала она.

Всего несколько дней спустя Карен сообщила, что ее лошади успешно прибыли на территорию, поделившись снимком скакуна по имени Джек.

Граф Чарльз Спенсер и его третья жена Карен объявили о разводе в июне 2021 года после 14 лет в браке. Причиной стала новая любовь мужчины – профессор из Норвегии.

Норвежка Кэт Джармен в составе группы археологов и в сопровождении съемочной группы телеканала Channel 4 еще в 2021 году приехала в поместье Элторп на раскопки. Кэт – обладательница докторской степени и является нынешним "Человеком года в Северной Европе". Она проводила раскопки по всей Европе, в том числе и в Украине на реке Десна. После того как средневековая деревня не была найдена, она продолжила раскопки в Элторпе, чтобы найти римскую виллу. В итоге дружба между Чарльзом и Кэт переросла в привязанность, несмотря на разницу в возрасте: 43-летняя Кэт младше Чарльза Спенсера на 18 лет.

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