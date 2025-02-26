Усе розуміє, але не готова: чому Б'янка Цензорі не йде від Каньє Веста

Для Б'янки цей шлюб – не тільки джерело проблем. Він дає їй те, про що вона завжди мріяла, – славу і впізнаваність.

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Незважаючи на всі чутки про майбутнє розлучення Каньє Веста і Б'яки Цензорі, пара залишається разом. І головну роль у збереженні їхнього союзу відіграє дружина скандального репера, пише Daily Mail. Вона залишається з ним, оскільки розуміє, що він "збожеволів".

За словами джерел, дівчина бореться з питанням, розлучатися зі скандальним реп-магнатом чи ні, і її сім'я, як вважають, впливає на її рішення.

"Каньє і Б'янка балансують на межі, і зараз їхнє майбутнє так сильно залежить від того, з ким розмовляє Б'янка. Коли Б'янка розмовляє з сім'єю і друзями, вона готова піти від нього. Але потім вона повертається до нього і не хоче залишати його та їхнє життя. Їй подобається зоряна сторона речей, і вона не хоче, щоб її забули. Тому іноді вона вирішує його проблеми через своє життя і гроші, які в неї є", – розповіло джерело.

Інформатори додали, що, незважаючи на проблеми, у подружжя є почуття одне до одного.

"Вона також розуміє, чому він збожеволів. У нього є проблеми. Б'янка любить Каньє, а Каньє любить Б'янку", – зазначають люди з оточення зірок.

Чутки про те, що пара близька до розриву, досягли піку на початку цього місяця після того, як Вест опублікував шокуючу антисемітську тираду в X, після чого незабаром з'явилися повідомлення про те, що Б'янка готується до розлучення. Однак вона спростувала домисли, коли днями приєдналася до свого чоловіка на дивному художньому шоу.

Кілька тижнів тому Каньє зазначив, що його дружина зіграла роль у його нещодавньому діагнозі аутизму. Американський музикант потрапив у заголовки ще в липні 2020 року після повідомлень про те, що він "перебуває в середині серйозного біполярного епізоду", що змусило його сім'ю "дуже занепокоїтися".

Він продовжував посилатися на свій діагноз із психічним розладом у своїх попередніх альбомах, перш ніж нещодавно заявити, що це був неправильний діагноз.

У подкасті Джастіна Лабоя The Download артист сказав, що лікарі змінили його діагноз.

"Моя дружина взяла мене з собою, тому що вона сказала: "Щось у твоїй особистості не схоже на біполярний розлад. Я вже бачив біполярний розлад раніше". Вона освічена, тому вона сказала: "Я вже бачила біполярний розлад раніше"", – зізнався він.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест виставив у мережу відвертий пост із зображенням оголеної дружини. Вона зіграла головну роль у його новому художньому фільмі.