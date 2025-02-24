Каньє Вест показав дуже відвертий постер майбутнього байопіку про Б'янку Цензорі

Репер заявив, що дуже пишається своєю дружиною.

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47-річний американський репер Каньє Вест, який останнім часом зіткнувся з безліччю критики через чергову порцію нацистських і антисемітських твітів, не перестає утримувати увагу публіки. Цього разу він поділився в Instagram постером майбутнього фільму з його дружиною Б'янкою Цензорі в головній ролі.

На знімку австралійська модель лежить на підлозі без одягу, а її світла перука спадає на плечі і верхню частину спини.

"Я так пишаюся своєю дружиною, що вона зіграла головну роль у своєму першому художньому фільмі, знятому в Японії режисером Ванессою Бікрофт, продюсером якого є я", — ідеться в підписі.

Постер із Б'янкою Цензорі Фото: ye/instagram

Б'янка також поділилася постером у себе в соцмережі, але обійшлася без будь-яких коментарів до посту.

Про те, що подружжя знімає разом "модний фільм", стало відомо минулого тижня. Картина, яка мала вийти в листопаді 2024 року, включає "безліч замальовок і монтажів" репера і моделі.

"Я б описав його як свого роду модний фільм. Це погляд на його [Каньє] бачення її – якби ми побачили її його очима. Спокій і хаос. Це було зосереджено на Б'янці", – сказало джерело, близьке до Веста.

Попри чутки про те, що пара збирається розлучитися, інформатор зазначив, що Каньє не відмовиться від проєкту, щоб здивувати публіку.

Останнім часом Цензорі та Вест майже не з'являються на публіці. Після того як на червоній доріжці "Греммі 2025" Б'янка позувала повністю голою в прозорій сукні, багато знаменитостей закликали не запрошувати подружжя на заходи, щоб надалі уникнути подібних витівок.

Батьки і сестра Б'янки вже відреагували на її публічне оголення, проте сама Цензорі стоїчно продовжує зберігати мовчання з цього приводу.

Після скандалу на "Греммі" з'явилася інформація, що, хоча Вест був номінований, пара не отримала квиток на вхід до зали. За словами Каньє, він п'ять годин обдзвонював знайомих, щоб отримати квитки на "Греммі", але йому дали доступ тільки на червону доріжку.

Раніше Фокус писав про переломний момент у шлюбі Каньє Веста і Б'янки Цензорі.