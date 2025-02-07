Ще більше тіла: Бьянка Цензорі знімається у фільмі Веста

Частину фільму знімали в Японії, яка є для Б'янки та Каньє місцем розради. Де знімаються інші епізоди, не розголошується.

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30-річна Б'янка Цензорі, яка постала оголеною на червоній доріжці премії "Греммі 2025", знімається в новому фільмі Каньє Веста. Він частково знятий у Японії і робить акцент на жіноче тіло як на "те, що можна продемонструвати", – пише Daily Mail.

"Наразі Б'янка знімається у вигаданому арт-фільмі. Каньє в ньому не бере участі, але він працював над проектом. Це була оригінальна ідея, яка прийшла з колективного розуму Б'янки та кола Ye. Вона — зірка і єдиний головний персонаж", – повідомив інсайдер, описавши дівчину як "блискучу актрису, від природи", яка стоїть біля керма повністю жіночого складу.

За його словами, фільм складається з великих груп жінок, які разом "уособлюють окремих жінок".

"Послання інтерпретативне. Сором через те, що вони голі, неприродні для людей. Жіноче тіло — це те, що потрібно демонструвати. Непристойність існує тільки у свідомості", — додав інформатор.

Японію для зйомок пара обрала як місце дії не випадково. Ця країна завжди була для них "місцем розради". Частину сцен зніматимуть в іншому місці, але де саме, не уточнюється.

Вест згадав фільм через X після їхнього гучного трюку на червоній доріжці:

"Перша червона доріжка моєї дружини відкрила для мене абсолютно новий світ. Я продовжую дивитися на цю фотографію так само, як дивився із захопленням того вечора. Думаючи, вау, як мені пощастило мати таку розумну, талановиту, сміливу і гарячу дружину. Вона зробила перерву в зйомках свого першого фільму, щоб зняти фільм у реальному житті"".

Продюсером проекту виступає Кетлін Хеффернан, давній соратник Веста. Вона вивчала французьку мову та історію мистецтв в Університеті Квінс у Кінгстоні, Онтаріо, а також відвідувала курси образотворчого мистецтва, включно зі скульптурою, живописом і фотографією. Виходячи з цього, що вона знайшла спільну мову з парою, яка одержима класичним мистецтвом і "непристойністю".

Тим часом світ продовжує обговорювати появу Б'янки Цензорі, яка затьмарила навіть переможців "Греммі 2025". Більшість засуджують її, а низка знаменитостей вимагають заборонити Весту і його дружині з'являтися на червоних доріжках.

Натомість друг музиканта заявив, що Б'янці абсолютно все одно, що про неї говорять.

"Як це можна вважати непристойним? Класичне мистецтво було сповнене непристойності. Непристойність походить не від оголеного тіла, а від непристойного мислення, яке, на жаль, зумовлене багатьма факторами протягом усієї історії. Вона не вважає, що цей вид був узагалі недоречним", — підкреслив він. Співрозмовник вважає, що Цензорі — "впевнена в собі жінка, яку надихає і підтримує Ye", незважаючи на повідомлення про те, що Б'янка має наляканий вигляд і перебуває в підконтрольних стосунках.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест шокував своїх японських інвесторів, поставивши під загрозу контракт на $20 мільйонів.