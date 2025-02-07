Еще больше тела: Бьянка Цензори снимается в фильме Уэста

Часть фильма снималась в Японии, которая является для Бьянки и Канье местом утешения. Где снимаются остальные эпизоды, не разглашается.

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30-летняя Бьянка Цензори, представшая обнаженной на красной дорожке премии "Грэмми 2025", снимается в новом фильме Канье Уэста. Он частично снят в Японии и делает акцент на женское тело как на "то, что можно продемонстрировать", – пишет Daily Mail.

"В настоящее время Бьянка снимается в вымышленном арт-фильм. Канье в нем не участвует, но он работал над проектом. Это была оригинальная идея, которая пришла из коллективного разума Бьянки и круга Ye. Она – звезда и единственный главный персонаж", – сообщил инсайдер, описав девушку как "блестящую актрису, от природы", которая стоит у руля полностью женского состава.

По его словам, фильм состоит из больших групп женщин, которые вместе "олицетворяют отдельных женщин".

"Послание интерпретативное. Стыд из-за того, что они нагие, неестественны для людей. Женское тело – это то, что нужно демонстрировать. Непристойность существует только в сознании", – добавил информатор.

Японию для съемок пара выбрала в качестве места действия не случайно. Эта страна всегда была для них "местом утешения". Часть сцен будет сниматься в другом месте, но где именно, не уточняется.

Уэст упомянул фильм через X после их нашумевшего трюка на красной дорожке:

"Первая красная дорожка моей жены открыла для меня совершенно новый мир. Я продолжаю смотреть на эту фотографию так же, как смотрел с восхищением в тот вечер. Думая, вау, как мне повезло иметь такую ​​умную, талантливую, смелую и горячую жену. Она сделала перерыв в съемках своего первого фильма, чтобы снять фильм в реальной жизни"".

Продюсером проекта выступает Кэтлин Хеффернан, давний соратник Уэста. Она изучала французский язык и историю искусств в Университете Квинс в Кингстоне, Онтарио, а также посещала курсы изобразительного искусства, включая скульптуру, живопись и фотографию. Исходя из этого, что она нашла общий язык с парой, которая одержима классическим искусством и "непристойностью".

Тем временем мир продолжает обсуждать появление Бьянки Цензори, которое затмило даже победителей "Грэмми 2025". Большинство осуждают ее, а ряд знаменитостей требуют запретить Уэсту и его жене появляться на красных дорожках.

В свою очередь друг музыканта заявил, что Бьянке совершенно все равно, что о ней говорят.

"Как это можно считать непристойным? Классическое искусство было полно непристойности. Непристойность исходит не от обнаженного тела, а от непристойного мышления, которое, к сожалению, обусловлено многими факторами на протяжении всей истории. Она не считает, что этот вид был вообще неуместным", – подчеркнул он. Собеседник считает, что Цензори – "уверенная в себе женщина, которую воодушевляет и поддерживает Ye", несмотря на сообщения о том, что Бьянка выглядит напуганной и находится в контролирующих отношениях.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст шокировал своих японских инвесторов, поставив под угрозу контракт на $20 миллионов.