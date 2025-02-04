"Голое шоу" Канье Уэста и Бьянки Цензори на "Грэмми" стоило им 20 миллионов долларов

В Токио отменили концерты рэпера после его выходки на музыкальной церемонии, когда он заставил Бьянку Цензори раздеться на красной дорожке.

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Рэпер Канье Уэст потерял контракт на 20 миллионов долларов на выступления в Японии из-за своей скандальной выходки на церемонии вручения премии "Грэмми". Бывший муж Ким Кардашьян без приглашения явился на церемонию вместе со своей девушкой Бьянкой Цензори, которая разделась перед фотографами. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми 2025"

47-летний Уэст подписался на два концерта в Tokyo Dome в мае 2025 года, но после его появления на красной дорожке церемонии вручения премии "Грэмми" в воскресенье вечером вместе со своей женой Бьянкой Цензори его инвесторы испугались.

Источник сообщил: "Канье просто портит все возможности, которые ему предоставляются. Трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с опасениями".

Инсайдер отметил, что в Японии происходит "культурное пробуждение в отношении прав женщин", и движение MeToo здесь набирает обороты. А то что сделал Канье, рассматривается как акт принудительного контроля, что совершенно неприемлемо.

"Он совершенно неверно оценил Японию в культурном плане", — отметил инсайдер. И это прискорбно для Канье Уэста, который большую часть 2024 года провел в Токио, налаживая контакты.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми 2025" Фото: Getty Images

Источник сообщил: "Инвесторы в Японии крайне расстроены этим… Канье больше не рады. Это станет для него большим ударом, потому что он живет в Японии уже около года, почти постоянно, и я думаю, он не ожидал такой реакции".

Американские коллеги и фанаты Канье Уэста также возмущены его выходкой на красной дорожке "Грэмми 2025" перед рекламными щитами с призывами о благотворительных пожертвованиях в помощь тем, кто потерял свои дома и жизни в результате лесных пожаров в Лос-Анджелесе в начале этого месяца.

Один из них сказал: "Это было полным неуважением к "Грэмми". Устраивать выходку на том, что по сути является сбором средств, и в контексте того, что происходит в Лос-Анджелесе, это почти немыслимо глупо, грубо и неправильно. Это неуважение в огромных масштабах, но все, что интересует Канье в данный момент, это запуск его криптовалюты, а все остальное, похоже, проходит мимо него".

Канье Уэст, который выступает под псевдонимом Ye, должен был выпустить новый альбом Bully до Рождества. Он работал над ним со звукорежиссерами с лета прошлого года. Но он все еще не готов.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми"

Вечером 2 февраля Канье Уэст вместе с Бьянкой Цензори явились без приглашения на церемонию "Грэмми". И перед фотографами Бьянка сбросила шубу, представ на красной дорожке совершенно обнаженной. Фактически на ней было полностью прозрачное короткое платье, но оно ничего не прикрывало. В итоге каналам и СМИ пришлось прибегнуть к цензуре, чтобы фото Канье и Бьянки можно было показать.

А некоторые СМИ пригласили чтеца по губам, чтобы выяснить, что Канье Уэст сказал Бьянке прежде, чем она сбросила шубу. "Ты сейчас устроишь сцену", — приказал рэпер.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми 2025" Фото: Getty Images

Она кивнула головой, и Канье сказал ей: "Устрой сцену, я скажу, что это будет иметь смысл". А потом он добавил: "Брось его позади себя и повернись, я тебя поймал". Затем Бьянка ответила: "Ладно, пошли".

Напомним, Бьянка Цензори неоднократно появлялась в откровенных нарядах и практически без одежды. Критики ее образов высказывали предположение, что Канье рассматривает ее и как художника, и как форму искусства, и что она разделяет мнение, что то, что они делают, является искусством, и что она его муза.

Однако в последнее время Канье Уэста все чаще критикуют и считают, что он принуждает свою девушку к публичному обнажению.

Ранее Фокус писал, что после церемонии Бьянка переоделась в менее прозрачный наряд и зажгла с мужем на афтепати.