"Голе шоу" Каньє Веста і Б'янки Цензорі на "Греммі" коштувало їм 20 мільйонів доларів

У Токіо скасували концерти репера після його витівки на музичній церемонії, коли він змусив Бьянку Цензорі роздягнутися на червоній доріжці.

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Репер Каньє Вест втратив контракт на 20 мільйонів доларів на виступи в Японії через свою скандальну витівку на церемонії вручення премії "Греммі". Колишній чоловік Кім Кардаш'ян без запрошення з'явився на церемонію разом зі своєю дівчиною Б'янкою Цензорі, яка роздяглася перед фотографами. Про це пише Daily Mail.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі 2025"

47-річний Вест підписався на два концерти в Tokyo Dome у травні 2025 року, але після його появи на червоній доріжці церемонії вручення премії "Греммі" в неділю ввечері разом зі своєю дружиною Б'янкою Цензорі його інвестори злякалися.

Джерело повідомило: "Каньє просто псує всі можливості, які йому надаються. Трюк був неймовірно моторошним і був зустрінутий в Японії з побоюваннями".

Інсайдер зазначив, що в Японії відбувається "культурне пробудження щодо прав жінок", і рух MeToo тут набирає обертів. А те, що зробив Каньє, розглядається як акт примусового контролю, що абсолютно неприйнятно.

"Він абсолютно невірно оцінив Японію в культурному плані", — зазначив інсайдер. І це прикро для Каньє Веста, який більшу частину 2024 року провів у Токіо, налагоджуючи контакти.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі 2025" Фото: Getty Images

Джерело повідомило: "Інвестори в Японії вкрай засмучені цим... Каньє більше не раді. Це стане для нього великим ударом, тому що він живе в Японії вже близько року, майже постійно, і я думаю, він не очікував такої реакції".

Американські колеги і фанати Каньє Веста також обурені його витівкою на червоній доріжці "Греммі 2025" перед рекламними щитами із закликами про благодійні пожертви на допомогу тим, хто втратив свої домівки і життя внаслідок лісових пожеж у Лос-Анджелесі на початку цього місяця.

Один із них сказав: "Це було повною неповагою до "Греммі". Влаштовувати витівку на тому, що по суті є збором коштів, і в контексті того, що відбувається в Лос-Анджелесі, це майже немислимо нерозумно, грубо і неправильно. Це неповага у величезних масштабах, але все, що цікавить Каньє наразі, це запуск його криптовалюти, а все інше, схоже, проходить повз нього".

Каньє Вест, який виступає під псевдонімом Ye, мав випустити новий альбом Bully до Різдва. Він працював над ним зі звукорежисерами з літа минулого року. Але він усе ще не готовий.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі"

Увечері 2 лютого Каньє Вест разом із Б'янкою Цензорі з'явилися без запрошення на церемонію "Греммі". І перед фотографами Б'янка скинула шубу, поставши на червоній доріжці абсолютно оголеною. Фактично на ній була повністю прозора коротка сукня, але вона нічого не прикривала. У підсумку каналам і ЗМІ довелося вдатися до цензури, щоб фото Каньє і Б'янки можна було показати.

А деякі ЗМІ запросили читця по губах, щоб з'ясувати, що Каньє Вест сказав Б'янці перш, ніж вона скинула шубу. "Ти зараз влаштуєш сцену", — наказав репер.

Каньє Вест і Б'янка Цензорі на церемонії "Греммі 2025" Фото: Getty Images

Вона кивнула головою, і Каньє сказав їй: "Влаштуй сцену, я скажу, що це матиме сенс". А потім він додав: "Кинь його позаду себе і повернися, я тебе зловив". Потім Бьянка відповіла: "Гаразд, пішли".

Нагадаємо, Бьянка Цензорі неодноразово з'являлася у відвертих вбраннях і практично без одягу. Критики її образів висловлювали припущення, що Каньє розглядає її і як художника, і як форму мистецтва, і що вона поділяє думку, що те, що вони роблять, є мистецтвом, і що вона його муза.

Однак останнім часом Каньє Веста все частіше критикують і вважають, що він примушує свою дівчину до публічного оголення.

Раніше Фокус писав, що після церемонії Бьянка переодяглася в менш прозоре вбрання і запалила з чоловіком на афтепаті.