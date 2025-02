Канье Уэста и Бьянку Цензори выгнали с церемонии "Грэмми" после шокирующего появления (видео)

Бьянка в какой-то момент оказалась на красной дорожке церемонии совершенно без одежды. А потом выяснилось, что она с мужем явились без приглашения.

Related video

Рэпера Канье Уэста и его "жену" Бьянку Цензори, которые явились без приглашения на церемонию "Грэмми", вывела полиция. Но уже после того, как Цензори сбросила шубу на красной дорожке, оставшись фактически без одежды. Об этом пишет Daily Mail.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми"

30-летняя подруга (а по некоторым данным жена) рэпера Канье Уэста, которая и ранее шокировала публику и журналистов таблоидов, появляясь в откровенных нарядах, на церемонии "Грэмми" решила больше не скрывать ничего и просто предстала в совершенно прозрачном сетчатом платье телесного цвета, надев его без нижнего белья, что вызвало большой шок в социальных сетях и у зрителей.

Бьянка излучала уверенность, выходя на ковровую дорожку в меховой шубе, а затем театрально сбросила наряд и продемонстрировала фотографам свой образ для красной дорожки сначала сзади, а потом и спереди.

Канье Уэст и Бьянка Цензори на церемонии "Грэмми" Фото: Getty Images

В то время как Уэст, номинированный в категории "Лучшая рэп-песня", во время инцидента с непристойным обнажением пялился на ее обнаженное тело.

После пару попросили покинуть мероприятие после того, как они появились без приглашения. И Канье с Бьянкой выпроводили полицейские после их "сумасшедшего трюка". Однако другой источник сообщил, что они "ушли по собственному желанию" и точная версия событий остается неясной.

Канье Уэст и Бьянка Цензори покидают "Грэмми"

Инсайдеры музыкальной индустрии также задаются вопросом, не был ли быстрый уход Уэста связан с его враждой с Тейлор Свифт, которая продолжается уже 16 лет, после того, как Канье Уэст ворвался на сцену на церемонии вручения премии VMA, перебил ее, когда она произносила речь и заявил, что награда должна принадлежать Бейонсе.

Инсайдер сообщил, пару выпроводили после "сумасшедшего наряда, который они надели на ковровую дорожку", что "было попыткой повторить обложку альбома Vultures".

Комментаторы в соцсетях назвали появление бывшего мужа Ким Кардашьян и его новой пассии возмутительным и потребовали выгнать парочку с мероприятия. А некоторые в который раз повторили, что отношения Канье и Бьянки очень странные и ее пора "спасать от этого человека".

А между тем шоу "Грэмми" было направлено на сбор средств для поддержки усилий по ликвидации последствий пожаров в Лос-Анджелесе, которые начались 7 января в Пасифик-Палисейдс. И сейчас продолжаются в других районах.

Некоторые победители премии "Грэмми" 2025 года

Альбом года

Бейонсе – Ковбой Картер

Запись года

Кендрик Ламар – Not Like Us

Песня года

Кендрик Ламар – Not Like Us

Лучший новый артист

Чаппелл Роан

Лучшее сольное поп-исполнение

Сабрина Карпентер — Эспрессо

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой

Леди Гага и Бруно Марс

Лучший традиционный поп-вокальный альбом

Нора Джонс – Visions

Лучший вокальный поп-альбом

Сабрина Карпентер – Short n' Sweet

Лучшая запись танцевальной поп-музыки

Чарли XCX — Von Dutch

Лучший альбом танцевальной/электронной музыки

Charli xcx – Brat

Лучшее рок-исполнение

The Beatles – Now and Then

Лучшее исполнение в стиле метал

Годжира, Марина Виотти и Виктор Ле Масне – Mea Culpa (Ah! Ça ira!)

Лучшая рок-песня

Сент-Винсент – Broken Man

Лучший рок-альбом

The Rolling Stones — Hackney Diamonds

Лучшее R&B-исполнение

Muni Long — Made for Me

Лучший R&B-альбом

Крис Браун — 11:11 (Deluxe)

Лучшая рэп-песня

Кендрик Ламар – Not Like Us

Лучший кантри-альбом

Бейонсе — Ковбой Картер

Лучшая аудиокнига, озвучивание и запись повествования

Последнее воскресенье в Плейнсе: празднование столетия – Джимми Картер

Напомним, 47-летний американский рэпер Канье Уэст, который известен своей любовью выставлять напоказ 30-летнюю жену Бьянку Цензори, наряжая ее в прозрачную одежду без нижнего белья, в середине января опубликовал в Instagram ее фото в едва заметном бикини.