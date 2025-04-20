Канье Уэст и Бьянка Цензори снова обескуражили поклонников (видео)

Не успели СМИ и соцсети перестать обсуждать песню Канье Уэста "Bianca", где он рассказал, что его жена Бьянка Цензори бросила его, как пара дала новый повод для слухов. Супруги, которых уже несколько раз "развели", были замечены на ужине в Испании.

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Об этом сообщает Page Six.

Уэст и Цензори отправились в индийский ресторан на Балеарских островах.

Канье надел на свидание толстовку свободного кроя, а Бьянка выглядела куда более одетой, чем обычно. На ней было черное боди, темные капроновые колготки и туфли на высоком каблуке. В руках она держала черный клатч, а волосы традиционно зачесала в тугой пучок.

Обыватели успели снять пару, и Бьянка на видео выглядит немного изможденной: у нее впалые щеки и суровое выражение лица.

Перед тем, как отправиться в Испанию, американский рэпер провел некоторое время в Японии, куда улетел без жены. Там он намеревался успокоиться и "расслабиться" после многочисленных разногласий в социальных сетях.

В треке, посвященном своей жене, он честно признавался, что она ушла от него после панических атак из-за его деструктивной активности в Х и твитов, которые вызвали широкое обсуждение из-за их антисемитской и нацистской направленности. Также музыкант рассказал, что отслеживал ее местоположение. Он просил ее вернуться и уверял, что не сможет спать по ночам, пока у них все не наладится.

Информацию о том, что супруги разошлись, 13 февраля первым подтвердил Page Six. Тогда инсайдер таблоида рассказал, что Бьянка бросила мужа, потому что ей надоели его антисемитские выходки. Последней каплей стало то, что Уэст начал продавать футболки со свастикой.

"Она сказала ему, что она не такая, и что ее нельзя ассоциировать с этим", — подчеркнул источник.

Спустя неделю стало известно, что супруги не готовы отказаться друг от друга и решили спасти свой брак. За неделю их предполагаемого примирения пару видели вместе в нескольких разных местах в Лос-Анджелесе.

Несмотря на то, что сейчас Бьянка и Канье появились вместе, статус их отношений остается тайной.

Пара отправилась на Майорку

В прошлом месяце человек из окружения знаменитостей заявил, что Цензори "боится" своего мужа.

"Я думаю, Бьянка хочет расстаться, но это нелегко. Канье контролирует так много аспектов ее жизни. Она живет в этой агрессивной ситуации. Ей нужно бежать, но он одержим ею. Ей было трудно [самостоятельно] выбраться и переехать", – цитируют слова информатора СМИ.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст явился на интервью со свастикой на шее и в костюме ку-клукс-клана.