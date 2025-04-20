Каньє Вест і Б'янка Цензорі знову збентежили шанувальників (відео)

Не встигли ЗМІ та соцмережі перестати обговорювати пісню Каньє Веста "Bianca", де він розповів, що його дружина Б'янка Цензорі покинула його, як пара дала новий привід для чуток. Подружжя, яке вже кілька разів "розвели", помічене на вечері в Іспанії.

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Про це повідомляє Page Six.

Вест і Цензорі вирушили в індійський ресторан на Балеарських островах.

Каньє одягнув на побачення толстовку вільного крою, а Б'янка виглядала куди більш одягненою, ніж зазвичай. На ній було чорне боді, темні капронові колготки і туфлі на високих підборах. У руках вона тримала чорний клатч, а волосся традиційно зачесала в тугий пучок.

Обивателі встигли зняти пару, і Б'янка на відео виглядає трохи виснаженою: у неї запалі щоки і суворий вираз обличчя.

Перед тим, як вирушити до Іспанії, американський репер провів деякий час у Японії, куди полетів без дружини. Там він мав намір заспокоїтися і "розслабитися" після численних розбіжностей у соціальних мережах.

У треку, присвяченому своїй дружині, він чесно зізнавався, що вона пішла від нього після панічних атак через його деструктивну активність у Х і твітів, які спричинили широке обговорення через їхню антисемітську та нацистську спрямованість. Також музикант розповів, що відстежував її місце розташування. Він просив її повернутися і запевняв, що не зможе спати ночами, поки в них усе не налагодиться.

Інформацію про те, що подружжя розійшлося, 13 лютого першим підтвердив Page Six. Тоді інсайдер таблоїду розповів, що Б'янка кинула чоловіка, бо їй набридли його антисемітські витівки. Останньою краплею стало те, що Вест почав продавати футболки зі свастикою.

"Вона сказала йому, що вона не така, і що її не можна асоціювати з цим", — підкреслило джерело.

Через тиждень стало відомо, що подружжя не готове відмовитися одне від одного і вирішило врятувати свій шлюб. За тиждень їхнього ймовірного примирення пару бачили разом у кількох різних місцях у Лос-Анджелесі.

Незважаючи на те, що зараз Б'янка і Каньє з'явилися разом, статус їхніх стосунків залишається таємницею.

Пара вирушила на Майорку

Минулого місяця людина з оточення знаменитостей заявила, що Цензорі "боїться" свого чоловіка.

"Я думаю, Б'янка хоче розлучитися, але це нелегко. Каньє контролює так багато аспектів її життя. Вона живе в цій агресивній ситуації. Їй потрібно бігти, але він одержимий нею. Їй було важко [самостійно] вибратися і переїхати", — цитують слова інформатора ЗМІ.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест з'явився на інтерв'ю зі свастикою на шиї і в костюмі ку-клукс-клану.