"Я не знаю, де вона": Каньє Вест уперше розповів, чому його покинула Б'янка Цензорі

47-річний американський репер Каньє Вест у своїй новій пісні "Bianca" розповів, що у його дружини Б'янки Цензорі сталася панічна атака, і вона покинула чоловіка через його скандальні тиради, сповнені ненависті, в соціальних мережах.

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Як пише Page Six, трек з альбому музикант представив 3 квітня.

Композиція увійшла до платівки "WW3", обкладинку якої прикрасила червона свастика.

"Моя дитинко, вона втекла / Але спочатку вона спробувала відправити мене в лікарню / Не йти в лікарню, тому що я не хворий, я просто не розумію цього / У неї панічна атака, і їй не подобається, як я написав у Twitter / Допоки не повернеться Б'янка, я не буду спати всю ніч / Я справді не знаю, де вона", — читає Вест реп у треку,

Про те, що дружина пішла від нього, музикант зрозумів, відстежуючи її місце розташування через додаток Maybach.

"Я відстежую свою с**** через додаток / Я відстежую свою с**** по місту / Вона застрибнула в машину і втекла / Моя с**** просто не розуміє / Іноді здається, що це заплановано", — ідеться в пісні.

Дісталося і сім'ї Б'янки.

"Вони хочуть, щоб я відступив / Вони хочуть, щоб я побіг і зустрівся", — додає він, перш ніж порівняти свої стосунки з Цензорі зі стосунками Шона "Дідді" Комбса і Кессі Вентури.

"Думаю, ми нові Cassie і Diddy / Я пишу цю пісню для Б'янки / Я відчуваю дух Донди", — читає Вест, маючи на увазі свою покійну матір, яка померла 2007 року.

Репер, який був одружений з австралійкою з 2022 року, завершив свій трек словами:

"Б'янко, я просто хочу, щоб ти повернулася / Повернися до мене / Я знаю, що я зробив, щоб розлютити тебе".

Щодо тирад Веста в соцмережах, де він називав себе нацистом, освідчувався в коханні Гітлеру і ображав євреїв, то їхня риторика останніми місяцями стає дедалі агресивнішою. Дійшло до того, що музикант пригрозив війною колишній дружині Кім Кардаш'ян і розкритикував Бейонсе.

Раніше Фокус писав, що після низки скандалів Каньє полетів у Токіо.