Репер заявив, що любить Гітлера і Китай, повідомив, що Ілон Маск вкрав його "нацистське вітання" і попросив Трампа звільнити його друга Пі Дідді.

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Репер Каньє Вест активізувався в Х (колишньому Twitter) і написав кілька десятків образливих повідомлень. І продовжує писати їх просто зараз. Серед іншого, він заявив, що любить Гітлера, "панує над дружиною", а Ілон Маск "вкрав його нацистський SWAG на інавгураційній урочистості". Фокус зібрав найдивніші висловлювання Каньє Веста за сьогодні.

Каньє, який використовує псевдонім Йе, попросив називати його Йедольфом Фото: Ye/X

Каньє Вест продовжує писати провокаційні пости з самого ранку. Почав з того, що "рабство — це вибір", потім повідомив, що він нацист і любить Гітлера, висловився щодо вбрання своєї дружини Б'янки Цензорі на церемонії "Греммі", коли вона з'явилася практично без одягу і підтримав Пі Дідді, якого звинувачують у зґвалтуванні неповнолітніх на його знаменитих "білих вечірках".

Б'янка Цензорі та Каньє Вест на "Греммі" Фото: Getty Images

У якийсь момент він тігнув президента США Дональда Трампа і попросив його звільнити Пі Дідді з в'язниці.

Пост Каньє Веста про дружину Б'янку Цензорі Фото: Ye/X

Також Вест повідомив, що "змінює думку, коли цього хочеться", і продовжив висловлюватися. Зазначивши серед іншого, що йому подобається Китай, тому що "його мама туди возила в дитинстві". І повідомивши, що він продовжуватиме писати те, що йому подобається, попросивши називати його "Йадольф Йітлер".

Я паную над своєю дружиною, це не феміністське лайно. Вона з мільярдером. Навіщо їй слухати будь-кого з вас, тупих ніщебродів. Люди кажуть, що образ на червоній доріжці був її рішення. Так, я не змушую її робити того, що вона не хоче. Але вона точно не зробила б цього без мого схвалення. Тупі виродки, у мене немає поваги, або емпатії ні до чого живого...

Той, хто назвав образ моєї дружини на церемонії вручення премії "Греммі" трюком, дурний і брехливий. Так, ти! Вона ходить голою вже 2 роки. Тепер раптово це стало трюком. Кожна с***а на планеті хотіла б мати таке ж тіло і доступ до грошей і чоловіка, який підтримував би її особисте самовираження. Щоб цей момент стався, мало зійтися воєдино безліч речей!

Якщо мене відключать від потокових сервісів, це тільки зробить мене багатшим. Будь-яка тактика контролю, яка у вас є на даний момент, тільки робить мене багатшим.

Ілон вкрав мій нацистський SWAG на інавгураційному торжестві. Гей, хлопче, знайди свою власну "третю рейку" (політичний термін для позначення спірних позицій і заяв — ред.).

Ілон Маск на інавгурації Дональда Трампа Фото: Getty Images

Єдине, що гірше, ніж трахатися за гроші? Трахатися безкоштовно.

Я виступив на захист Паффа. Паффе, ми любимо тебе!

Цього тижня я відмовився від трьох фотографій з дітьми-інвалідами для проєкту Make-A-Wish (фонд здійснює мрії тяжко хворих дітей, наприклад, зустрічі з зірками)

Я куплю два Maybach завтра. Я змушу єврея, який їх продасть, прочитати всі ці твіти. І я готовий посперечатися, ти побачиш, як я ганяю на Maybach.

Я користувач. Навколо мене є тільки корисні люди. Якщо тебе не можна використовувати, то ти марний.

Євреї не люблять білих людей і використовують чорних людей.

Ілоне, вони викинули мене з Instagram! Я так радий, що ти купив Х.

Пост Каньє про Ілона Маска Фото: Ye/X

Каньє Вест уже зазначив, що сходив у душ і згадав, що хотів написати ще "6 твіттів", тож, імовірно, постів буде ще більше.

Нагадаємо, Каньє Вест уже кілька разів робив низку дивних заяв. Так, у грудні 2022 року він зізнавався у коханні до Гітлера і говорив, що той винайшов "шосе і мікрофон". Опісля він повідомив, що був п'яний, коли це говорив.