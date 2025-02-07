Free Puff: Каньє Вест влип у новий скандал після "Греммі 2025"

Каньє Вест назвав заарештованого репера братом і закликав підтримати його, оскільки той "віддав нам своє життя".

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Впіймавши хвилю гайпу після перфомансу на червоній доріжці "Греммі 2025" з оголеною дружиною, Каньє Вест зупинятися не збирається, піднімаючи градус суспільного обурення. Репер несподівано виступив на підтримку Шона Комбса, він же Puff Daddy, якого звинувачують у зґвалтуваннях, торгівлі людьми та рекеті.

Вест написав фразу "Free Puff" у своїх акаунтах Instagram і X/Twitter, пізніше додавши, що, на його думку, темношкіра спільнота має об'єднатися навколо Комбса, а також Кріса Брауна, на тлі їхніх проблем, минулих і теперішніх. Пізніше в Х він повідомив, що його сторінку в Instagram видалили, і подякував Ілону Маску за те, що той купив Х.

Каньє вибухнув низкою постів капслоком, у яких заявив, що Шон Комбс — його брат і герой, а також заявив, що історія з арештом музичного магната — витівки білих проти темношкірих.

"Свободу Паффу. Ви сидите і насміхаєтеся в інтернеті, а ця людина віддала нам своє життя. Це мій кумир, це мій герой", — йдеться в одному з твітів.

Ба більше, він запустив на своєму сайті футболки з підписом Шон Джон, справжнім ім'ям Комбса. Речі вартістю $20, доступні в білому, сірому, синьому, червоному і темно-сірому кольорах.

Половину виручки від продажу футболок він відправить Комбсу, оскільки такою була їхня ділова угода ще до того, як Пі Дідді потрапив до в'язниці у вересні минулого року.

Комбс не визнав себе винним у звинуваченні в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації після свого арешту. Він не визнає свою провину і залишається в Центрі ув'язнення Metropolitan у Брукліні в очікуванні суду 5 травня. Йому тричі відмовили у звільненні під заставу.

На тлі правових проблем Комбса підписники Веста в соціальних мережах відреагували здебільшого негативно. Багато хто звинувачував Каньє в тому, що він "звернув не туди" і шукає нові приводи для того, щоб остаточно погубити свою репутацію.

"Free puff — це найбожевільніша річ, яку Йе коли-небудь говорив за все своє життя", "Він перейшов від антисемітизму до бажання звільнити Diddy2", "Ось що відбувається, коли оточуєш себе хлопцями, які завжди кажуть "так"?", "Бро, теж скажи "звільни Чарльза [Менсона]", "Бро, gtfo з цією людиною, скажи що-небудь корисне... ти завжди змушуєш їх ненавидіти тебе... ти міг би бути таким могутнім... знову змінити культуру", — пишуть користувачі.

Декілька користувачів порадили музиканту знову вживати пігулки, а інші припустили, що десятиліття багатства і популярності значно спотворили світогляд Веста.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест розкритикував премію "Греммі", назвавши її нудною, а свій перфоманс з голою Бьянкою Цензорі — "мистецтвом". Бос "Греммі" вже прокоментував витівку пари.