Каньє Вест прокоментував своє вигнання з "Греммі 2025"

За словами інсайдерів, Каньє не планував довго затримуватися на церемонії і залишився задоволеним виробленим ефектом.

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47-річний американський репер Каньє Вест, який влаштував перфоманс із голою дружиною Б'янкою Цензорі на червоній доріжці премії "Греммі 2025", розкритикував церемонію, а свій вчинок назвав мистецтвом, пише The Sun.

За словами інсайдера, музикант не збирався заходити в зал, де проходив захід.

"Люди називали це витівкою, але для Ye це його мистецтво. Він з'явився, потрапив у заголовки газет по всьому світу і пішов. Ніхто не говорив йому, що робити. І навіть якби вони це зробили, він би не послухав. Ye завжди планував вийти на червону доріжку і піти – він ніколи не висидів би "Греммі", тому що це так нудно і сумно", – наголосив він.

Відео, на якому Б'янка заходить у довгій шубі, а потім знімає її, залишившись у повністю прозорій мінісукні на голе тіло, облетіло всі світові ЗМІ та соцмережі. Одразу після цієї витівки пару попросили на вихід, попри те, що Каньє був серед номінантів у категорії "Найкраща реп-пісня", хоча й програв Кендріку Ламару.

Експерт із читання по губах Нікола Хіклінг зазначила, що Вест давав команди Цензорі, що робити, а вона беззаперечно слухалася його. Водночас експертка з мови тіла Джуді Джеймс вважає, що Б'янка почувалася дуже некомфортно, була знервованою і намагалася ховати свій страх.

Витівка на "Греммі" вже обернулася для Каньє величезними збитками. Він підписав контракт на виступ у Tokyo Dome у травні на $20 млн, але після перфомансу інвестори вирішили не зв'язуватися з ним. Вест недооцінив толерантність японців до цих заходів.

"Його більше не чекають. Це буде для нього великим ударом, тому що він живе в Японії вже близько року майже постійно, і я думаю, він не очікував цього", – зазначив один з інформаторів ЗМІ.

Каньє мав виступати в травні в Tokyo Dome

Тимчасом дедалі частіше лунають заклики заборонити Каньє і його дружину Б'янку на майбутніх заходах із червоною доріжкою.

Ведуча The View Алісса Фарах Гріффін назвала момент "найнижчою" точкою і заявила, що вона не хоче Каньє або його дружину:

"Я навіть не хочу прикрашати це, окрім як сказати: Каньє Вест, я більше не хочу бачити його на червоних доріжках. Я сподіваюся, що з його партнеркою все гаразд, тому що все це було дуже некомфортно більшості жінок спостерігати. І я просто більше не хочу цього бачити або чути про це".

Вона була не єдиною знаменитістю, яка публічно висловила свою відразу до витівки пари. Колишня співведуча View Меган Маккейн поділилася у видаленому пості на X: "Я просто хочу і хотіла роками — щоб Каньє Вест залишив нас усіх у спокої. Він огидний, мерзенний шматок сміття, а його дружина має вигляд жертви і заручниці".

Її представник пізніше повідомив Entertainment Weekly, що Маккейн видалила пост про "нещасний випадок" і що вона все ще думає, що Вест – "мерзенна свиня".

Раніше Фокус писав, що Каньє і Б'янка після "Греммі" влаштували брудні танці на афтепаті.