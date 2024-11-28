Залишається за ґратами: Пі Дідді втретє відмовили у звільненні під заставу (фото)

Puff Daddy продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти нього. Адвокатам уже двічі відмовили у звільненні Комбса під заставу в $50 мільйонів.

Скандальний американський репер і музичний продюсер Шон "Дідді" Комбс у середу, 27 листопада, втретє отримав відмову у звільненні під заставу перед судом у справі про торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації, повідомляє TMZ.

55-річний опальний музичний продюсер зробив ще одну спробу вийти на волю перед Днем подяки, але окружний суддя США Арун Субраманян відхилив прохання адвокатів Комбса і за рішенням суду він залишиться за ґратами в Центрі ув'язнення метрополітену (MDC) у Брукліні.

Репер Шон Комбс Фото: Instagram diddy

Комбсу висунули звинувачення в рекеті, торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації та перевезенні людей для заняття проституцією — всі ці звинувачення він заперечує. Комбс просив звільнити його під заставу в 50 мільйонів доларів і під цілодобовий домашній арешт, навіть запропонувавши як заставу будинок своєї матері. Юристи репера стверджують, що запропонована ними застава буде достатньою для того, щоб Шон не втік і не спробував залякати потенційних свідків суду. Однак суддя Субраманьян вважає, що Комбс схильний до насильства, а на волі може перешкоджати федеральному розслідуванню і чинити тиск на свідків.

За інформацією журналістів, у постанові йдеться: "Суд вважає, що уряд представив чіткі та переконливі докази того, що жодна умова або поєднання умов не зможе розумно гарантувати безпеку суспільства". Тож репер залишається за ґратами. Судовий процес над Дідді призначено на 5 травня 2025 року.

Раніше, 22 листопада, повідомлялося, що проти Шона "Дідді" Комбса подали черговий позов щодо сексуального насильства над неповнолітньою на одній із його білих вечірок у Гемптоні.