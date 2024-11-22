Проти Шона "Дідді" Комбса подали черговий позов про сексуальне насильство (фото)

Puff Daddy продовжує заперечувати будь-які звинувачення проти нього. Адвокатам уже двічі відмовили у звільненні Комбса під заставу в $50 мільйонів.

Американський репер і музичний продюсер Шон "Дідді" Комбс зіткнувся з новим позовом, у якому його звинувачують у сексуальному насильстві над неповнолітньою на одній з його білих вечірок у Гемптоні, повідомляє RadarOnline.

Колишня модель, якій на той момент було лише 17 років, заявила, що Комбс, який перебуває під арештом, зґвалтував її 2004 року, під час вечірки на честь Дня незалежності. Новий позов було подано до федерального суду Нью-Йорка. За даними журналістів, у ньому йдеться: "Захід був красиво прикрашений, на ньому звучала жива музика, пропонували першокласну їжу і напої, панувала атмосфера розкоші та багатства, були присутні безліч знаменитостей".

Шон Комбс Фото: Getty

У позові стверджується, що ймовірна жертва була одурманенна якимось наркотиком, унаслідок чого "знепритомніла, і Комбс над нею поглумився". Пізніше репер і двоє його охоронців стали погрожувати дівчині: "Комбс сказав позивачці, що вона наразиться на небезпеку, якщо розповість про те, що сталося", додавши, що він "керує Нью-Йорком і погубить її життя і кар'єру". Також повідомляється, що в судових документах не вказано, як жертва змогла визначити, що саме Комбс її зґвалтував. Вона погодилася не розповідати поліції про подію в обмін на свій мобільний телефон і сумочку, які, як стверджується, у неї відібрали на початку вечірки. Після того, що сталося, дівчину відвезли в готель в Іст-Гемптоні.

Новий позов є однією з більш ніж 20 цивільних справ, поданих адвокатом з Х'юстона Тоні Бузбі від імені ймовірних жертв Комбса. Наразі Дідді утримують у слідчому ізоляторі "Метрополітен" у Брукліні, де він не визнав себе винним за звинуваченнями в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, рекеті та використанні людей для занять проституцією.

Нагадаємо, 5 листопада повідомлялося, що Пі Дідді відзначив своє 55-річчя за ґратами. Опальний репер скромним меню відзначив ювілей у в'язниці.