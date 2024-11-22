Против Шона "Дидди" Комбса подали очередной иск о сексуальном насилии (фото)

Puff Daddy продолжает отрицать любые обвинения против него. Адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в $50 миллионов.

Американский рэпер и музыкальный продюсер Шон "Дидди" Комбс столкнулся с новым иском, в котором его обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней на одной из его белых вечеринок в Хэмптоне, сообщает RadarOnline.

Бывшая модель, которой на тот момент было всего 17 лет, заявила, что находящийся под арестом Комбс изнасиловал ее в 2004 году, во время вечеринки в честь Дня независимости. Новый иск был подан в федеральный суд Нью-Йорка. По данным журналистов, в нем говорится: "Мероприятие было красиво украшено, на нем звучала живая музыка, предлагались первоклассная еда и напитки, царила атмосфера роскоши и богатства, присутствовало множество знаменитостей".

Шон Комбс Фото: Getty

В иске утверждается, что предполагаемая жертва была одурманена каким-то наркотиком, в результате чего "потеряла сознание и Комбс над ней надругался". Позже рэпер и двое его телохранителей стали угрожать девушке: "Комбс сказал истице, что она подвергнется опасности, если расскажет о том, что произошло", добавив, что он "управляет Нью-Йорком и погубит ее жизнь и карьеру". Также сообщается, что в судебных документах не указано, как жертва смогла определить, что именно Комбс ее изнасиловал. Она согласилась не рассказывать полиции о произошедшем в обмен на свой мобильный телефон и сумочку, которые, как утверждается, у нее отобрали в начале вечеринки. После случившегося девушку отвезли в отель в Ист-Хэмптоне.

Новый иск является одним из более чем 20 гражданских дел, поданных адвокатом из Хьюстона Тони Бузби от имени предполагаемых жертв Комбса. В настоящее время Дидди содержится в следственном изоляторе "Метрополитен" в Бруклине, где он не признал себя виновным по обвинениям в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и использовании людей для занятий проституцией.

Напомним, 5 ноября сообщалось, что Пи Дидди отметил свое 55-летие за решеткой. Опальный рэпер скромным меню отметил юбилей в тюрьме.