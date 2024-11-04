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Стиль жизни

Власти Майами-Бич забрали у Шона "Дидди" Комбса ключ от города (фото)

Шон Комбс
Фото: Getty Images | Рэпер Шон Комбс

Городские власти считают, что Puff Daddy, подозреваемый в сексуальном насилии, не может быть удостоенным чести владеть ключом от города. Рэпер продолжает отрицать любые обвинения против него. Его адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в $50 миллионов.

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Городские власти Майами-Бич, штат Флорида, лишили Шона "Дидди" Комбса ключа от города. Такое решение было принято в связи с его арестом и обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете, сообщает TMZ.

По информации журналистов, мэр Майами-Бич Стивен Майнер и городская комиссия единогласно проголосовали за решение лишить Пи Дидди такой чести на очном слушании. Теперь Майнеру предстоит официально подписать резолюцию. В 2015 году Дидди был удостоен церемониального ключа за свой вклад в музыкальную индустрию и роль в организации музыкальной конференции Revolt в Майами-Бич.

Шон Комбс, Пи Дидди, ключ Fullscreen
Шон Комбс получил ключ от Майами-Бич
Фото: Getty Images

Потеря ключа, скорее всего, Дидди не удивляет. Ведь это не первый раз, когда он теряет почетный ключ от города. Скандальный рэпер вернул городу ключ от Нью-Йорка в июне после того, как мэр Эрик Адамс направил ему письмо с соответствующей просьбой. Это произошло после того, как появилось видео, на котором Комбс избивает свою бывшую девушку Кэсси Вентуру.

Шон Комбс, ключ, Эрик Адамс Fullscreen
Пи Дидди мэр Эрик Адамс вручил ключ от города Нью-Йорк, 15 сентября, 2023 год
Фото: Getty Images

Известно, что в октябре 2006 года, Комбс был награжден "Ключом от города Чикаго", получив эту награду из рук бывшего мэра Ричарда Дейли. Неясно, последовал ли примеру нынешний мер "города ветров" и аннулировал ли ключ.

В настоящее время Комбс находится в тюрьме Бруклина. Около 120 людей выдвинули против миллиардера обвинения в сексуальных домогательствах и новые иски по делу рэпера продолжают поступать. Судебный процесс над Пи Дидди должен начаться 5 мая 2025 года.

Ранее, 8 октября, Фокус писал о том, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.