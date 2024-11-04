Власти Майами-Бич забрали у Шона "Дидди" Комбса ключ от города (фото)

Городские власти считают, что Puff Daddy, подозреваемый в сексуальном насилии, не может быть удостоенным чести владеть ключом от города. Рэпер продолжает отрицать любые обвинения против него. Его адвокатам уже дважды отказали в освобождении Комбса под залог в $50 миллионов.

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Городские власти Майами-Бич, штат Флорида, лишили Шона "Дидди" Комбса ключа от города. Такое решение было принято в связи с его арестом и обвинениями в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и рэкете, сообщает TMZ.

По информации журналистов, мэр Майами-Бич Стивен Майнер и городская комиссия единогласно проголосовали за решение лишить Пи Дидди такой чести на очном слушании. Теперь Майнеру предстоит официально подписать резолюцию. В 2015 году Дидди был удостоен церемониального ключа за свой вклад в музыкальную индустрию и роль в организации музыкальной конференции Revolt в Майами-Бич.

Шон Комбс получил ключ от Майами-Бич Фото: Getty Images

Потеря ключа, скорее всего, Дидди не удивляет. Ведь это не первый раз, когда он теряет почетный ключ от города. Скандальный рэпер вернул городу ключ от Нью-Йорка в июне после того, как мэр Эрик Адамс направил ему письмо с соответствующей просьбой. Это произошло после того, как появилось видео, на котором Комбс избивает свою бывшую девушку Кэсси Вентуру.

Пи Дидди мэр Эрик Адамс вручил ключ от города Нью-Йорк, 15 сентября, 2023 год Фото: Getty Images

Известно, что в октябре 2006 года, Комбс был награжден "Ключом от города Чикаго", получив эту награду из рук бывшего мэра Ричарда Дейли. Неясно, последовал ли примеру нынешний мер "города ветров" и аннулировал ли ключ.

В настоящее время Комбс находится в тюрьме Бруклина. Около 120 людей выдвинули против миллиардера обвинения в сексуальных домогательствах и новые иски по делу рэпера продолжают поступать. Судебный процесс над Пи Дидди должен начаться 5 мая 2025 года.

Ранее, 8 октября, Фокус писал о том, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.