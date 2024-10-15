Против Diddy подали шесть новых исков: детали

Потерпевшие мужчины в деталях описали все, что с ними сделал Шон Комбс.

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Шесть новых исков подали предполагаемые жертвы 54-летнего музыкального магната Шона Комбса, он же Puff Daddy против него. Об этом на пресс-конференции заявил адвокат из Техаса Тони Бузби, представляющий интересы потерпевших, пишет Rolling Stone.

Иски поданы от имени двух женщин и четырех мужчин. Двое жертв-мужчин были из числа 120 обвинителей, которые недавно выступили с заявлением о том, что Комбс совершил в отношении их сексуальное насилие в период с 1995 по 2021 год. В иске один из мужчин, которому на тот момент было 16 лет, утверждал, что Puff Daddy приставал к нему на "белой вечеринке" певца в Хэмптонсе в 1998 году. Говорят, что Комбс сделал это после того, как юноша, который был на год младше возраста согласия в Нью-Йорке, попросил совета о том, как попасть в музыкальный бизнес.

В иске утверждается, что Комбс приказал мальчику снять штаны и начал к нему приставать. Якобы рэпер сказал своей предполагаемой жертве, что такое поведение было обрядом посвящения для начинающих музыкантов, и добавил: "Разве ты не хочешь попасть в бизнес?"

Подросток вынужден был подчиниться из страха.

Другая жертва, идентифицированная как Джон Доу, утверждала, что была "изнасилована орально" Комбсом в складском помещении флагманского магазина Macy's в мае 2008 года. По словам истца, он работал в концессии Macy's Ecko Clothing — конкурента линии одежды Комбса Sean John — и находился на складе, когда Комбс и трое его телохранителей вошли в помещение. Бодигарды ударили мужчину, повалив на пол, а когда преступление было совершено, то охрана Комбса пригрозила ему, чтобы он никому ничего не рассказывал. Позже его уволили без объяснения причин.

Все шесть исков были поданы в Южный окружной суд Нью-Йорка в соответствии с Законом о защите жертв гендерно-мотивированного насилия. Ранее против Комбса уже выдвинули около 12 исков, где его обвиняют в сексуальном насилии, секс-торговле и других тяжелых преступлениях.

В отчете следователей Комбс описывается как жестокий по отношению к женщинам на протяжении десятилетий и использующий свою власть в индустрии развлечений, чтобы заставить своих жертв замолчать. Многие сравнивают его с Джеффри Эпштейном от музыки.

Бывшие друзья, знакомые, сотрудники, артисты лейбла Комбса Bad Boy и инсайдеры индустрии рассказали, что Diddy – опасная личность, которая использует свою славу, чтобы скрыть практику сексуального насилия.

Согласно отчету, история сексуального насилия Комбса восходит к временам до начала его музыкальной карьеры, и женщины, знавшие его в Университете Говарда, говорили, что он проявлял признаки агрессивной личности уже тогда.

Ранее Фокус писал, что мать Комбса призвала общественность не судить ее сына раньше времени, а сам арестованный 16 сентября рэпер опровергает все обвинения против себя. Дата суда над ним назначена на 5 мая 2025 года, но таролог прогнозирует, что до суда он может не дожить.