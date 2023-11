Известного рэпера Пи Дидди обвинила в изнасиловании бывшая девушка

Дидди, чье настоящее имя Шон Комбс, уже успел урегулировать иск со своей бывшей партнершей Кэсси.

Related video

54-летнего рэпера Шона Комбса, известного под псевдонимом Дидди видели у его особняка на Стар-Айленде во Флориде, после того, как он оказался в центре секс-скандала. Его бывшая девушка Кэсси обвинила его в изнасиловании. Буквально через день Дидди и Кэсси в пятницу подтвердили мировое соглашение, не раскрывая никаких подробностей. Об этом пишет Daily Mail.

Важно

Джулия Ормонд подала в суд на Харви Вайнштейна за избиение и сексуальное насилие, — СМИ

54-летний рэпер, родившийся в Нью-Йорке, выглядел мрачным, когда его сфотографировали папарацци.

Его видели рядом с женщиной, которая, как полагают, была руководителем его пресс-службы Кристиной Хоррам.

R&B-певица Кэсси в четверг подала федеральный иск против Дидди, в котором она озвучила громкие обвинения в изнасиловании.

Шон Комбс и Кэсси на Met Gala в 2018 году Фото: Getty Images

Но в пятницу они оба опубликовали заявления, в которых объявили, что достигли соглашения. Никаких конкретных подробностей об условиях урегулирования не разглашается.

"Я решила решить этот вопрос мирным путем при условии, что у меня будет некоторый уровень контроля. Я хочу поблагодарить свою семью, поклонников и адвокатов за их непоколебимую поддержку", — сказала Кэсси.

Дидди заявил: "Мы решили решить этот вопрос мирным путем. Я желаю Кэсси и ее семье всего наилучшего".

Адвокат Дидди также подчеркнул, что урегулирование спора с его клиентом не означало признания каких-либо правонарушений.

В иске от Кэсси утверждалось, что он контролировал Кэсси и оскорблял ее на протяжении более десяти лет, накачивал ее наркотиками, избивал и заставлял заниматься сексом с несколькими мужчинами по вызову. Кэсси заявила, что таким образом Дидди воплощал в жизнь свои фантазии о вуайеризме.

Пара, познакомившаяся в 2005 году, когда ей было 19, рассталась в 2018 году. В иске утверждалось, что перед окончанием их отношений он ворвался в ее дом и изнасиловал ее.

Дидди категорически отверг все "оскорбительные и возмутительные обвинения".

Состояние Дидди оценивают в 1 миллиард долларов.

Он стал одним из самых известных музыкальных продюсеров своего поколения, работая с такими именами, как Notorious BIG, Mary J. Blige, Usher, Лил Ким, Faith Evans и 112. Он построил одну из крупнейших империй хип-хопа.

Магнат создал линию модной одежды Sean John, запустил музыкальный телеканал Revolt и продюсировал реалити-шоу Making the Band для MTV.

В этом году он выпустил свой пятый студийный альбом "The Love Album: Off the Grid", который в этом месяце получил две номинации на "Грэмми".

Журнал Forbes назвал его в 2017 году самым высокооплачиваемым музыкантом в мире, когда он зарабатывал около 130 миллионов долларов в год.

Дидди основал свой лейбл Bad Boy, с которым Кэсси подписала контракт в 2006 году. С тех пор Кэсси вышла замуж за Алекса Файна и имеет от него двоих детей.

Она была очарована его роскошным образом жизни и воспользовалась преимуществами выпуска своего дебютного альбома под его лейблом.

Дидди не новичок в судебных процессах, но они часто касаются его алкогольных брендов.

В мае этого года он подал в суд на компанию по производству спиртных напитков Diageo, утверждая, что его бренды водки и текилы не получили обещанных инвестиций.

Напомним, ранее Брук Шилдс рассказала о том, как пережила изнасилование в 20 лет.