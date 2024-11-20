Puff Daddy из тюрьмы попросил родственников найти компромат на жертв: детали

Адвокаты рэпера считают, что обыски в камере их клиента и изъятие личных документов является нарушением его прав. Теперь они требуют отменить обвинительное заключение.

Адвокаты американского музыкального магната Шона Комбса во время экстренного судебного заседания в Нью-Йорке обвинили прокуроров в "полном институциональном провале" после того, как в рамках следствия была обыскана камера, где сидит обвиненный в ряде тяжелых преступлений Puff Daddy, сообщает Daily Mail. Больше всего возмущения у стороны защиты вызвало изъятие 19 страниц записей музыканта.

Марк Агнифило, адвокат Комбса, заявил, что в бумагах, которые вынесли из камеры, Пи Дидди делал рукописные заметки для своих юристов относительно стратегий защиты на предстоящем судебном процессе.

В свою очередь федералы ответили, что в списке "Что нужно сделать" Комбс расписал указания одному из членов своей семьи, где просил найти компромат на двух предполагаемых жертв.

Ранее адвокат Puff Daddy назвал обыск "спланированной зачисткой" и "предлогом" для того, чтобы в конце концов отправить Дидди за решетку. Теперь он требует либо отклонить обвинительное заключение, либо дать отвод группе обвинения.

"Мы недостаточно знаем, чтобы сказать, какое средство правовой защиты является разумным", — сказал он суду.

Прокурор Мэри Славик сообщила суду, что они действовали "совершенно уместным" образом в отношении документов. Она сказала, что изъятые записи передали "Команде фильтрации" – отдельной группе прокуроров. Прокурор подтвердила, что спорные заметки включали список "Дела Дидди", упоминания о членах семьи и финансовых вопросах, а также "вдохновляющие цитаты". В одной записке говорилось, что он хотел "найти компромат" на двух разных жертв, а Дидди написал члену семьи о том, что "нашел все" на одну конкретную жертву.

Судья Арун Субраманиан приказал, чтобы обвинение удалило все свои копии документов на данный момент.

Шон Комбс после ареста находится в Центре Центра заключения Metropolitan в Бруклине. На судебном заседании, которое состоялось 19 ноября, он не был в наручниках, как раньше, что является просьбой его адвокатов, удовлетворенной судьей.

На заседании рэпер выглядел расслабленным и улыбался, когда вошел через боковую дверь, шутил со своими адвокатами и обнимал их.

Сейчас Комбс обвиняется, среди прочего, и в препятствовании делу обвинения из-за решетки путем подкупа свидетелей и вовлечения собственных детей в "пиар-кампанию". По словам прокуроров, он "продемонстрировал сверхъестественную способность заставлять других выполнять его приказы", ​​даже несмотря на то, что он находится в тюрьме.

Среди таких его поступков – попытка повлиять на потенциальных присяжных, заставив своих семерых детей опубликовать видео, посвященное его дню рождения 4 ноября, который он провел в заключении.

Также есть информация, что Дидди якобы заплатил одной свидетельнице, позвонив и написав ей 128 сообщений в течение четырех дней из своей тюремной камеры, чтобы убедить ее поддержать его. Кроме того, он использовал телефонные счета других заключенных, чтобы звонить людям, с которыми ему запрещено разговаривать.

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