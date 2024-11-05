День рождения в тюрьме: как Пи Дидди отметил свое 55-летие за решеткой (фото, видео)

Опальный рэпер скромным меню отметил юбилей за решеткой. Шон Комбс пообщался со своими детьми, которые поздравили его с праздником.

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Шону Комбсу, который находится под арестом по обвинению в изнасилованиях, секс-торговле людьми и других преступлениях, 4 ноября исполнилось 55 лет. День рождения он отметил в следственном изоляторе (MDC) в Бруклине, штат Нью-Йорк, и о пышной вечеринке по случаю юбилея речь не идет, сообщает The Post.

Если раньше он распивал дорогое шампанское Cristal, ел икру и праздновал за VIP-столами в самых модных клубах вместе со своими звездными друзьями, то в этом году для рэпера, находящегося в тюрьме, все было по-другому.

Шон Комбс прославился своими белыми вечеринками Фото: Getty

По данным журналистов, день Комбса начался с завтрака — хлопьев на выбор, фруктов и пирога. Обед Дидди в тюрьме состоял из пасты с соусом маринара, фрикаделек и салата из овощей. Еда подается в 11 утра. Варианты ужина на его день рождения были такими: курица или жареный рис с сыром тофу, черные бобы или морковь, ужин проходит в 16:00.

Кроме того, Комбсу на день рождения разрешили пообщаться по телефону со своей семьей. В видео, которым поделился его 30-летний сын Джастин Диор Комбс, слышно, как дети миллиардера, сидя за столом с праздничным тортом, спели ему "Happy Birthday". Пи Дидди в свою очередь сказал: "Я люблю вас всех, не могу дождаться встречи с вами. Я горжусь вами всеми, особенно девочками, всеми вами, но просто за то, что вы сильные, спасибо вам за то, что вы сильные. Спасибо, что вы рядом со мной и поддерживаете меня. У меня самая лучшая семья в мире. Я рад, что вы мне позвонили. Увидимся через пару дней".

Известно, что у Шона Комбса семеро детей от четырех женщин. 33-летний Куинси, 26-летний Кристиан и 17-летние дочери-близнецы Джесси и Ди Лила от Кимберли Портер. Женщина скончалась от пневмонии в 2018 году в возрасте 47 лет. 30-летний сын Джастин появился в отношениях с дизайнером Мизой Хилтон-Брим. 18-летнюю дочь Ченс родила Сара Чэпмен. 2-летняя Лав появилась в последних отношениях с 30-летней специалистом по кибербезопасности Даной Тран.

Ранее, 4 ноября, Фокус писал о том, что власти Майами-Бич забрали у Шона "Дидди" Комбса ключ от города.