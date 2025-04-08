Бывшая жертва Пи Дидди даст показания в суде против него под своим именем: о ком речь

38-летняя американская певица Кэсси Вентура, которая была девушкой 55-летнего музыкального магната Шона Кмбса и первой обвинила его в многолетнем сексуальном насилии, даст показания под своим именем на федеральном суде по делу Puff Daddy 5 мая.

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Об этом сообщает Variety.

По информации издания, исполняющий обязанности прокурора США Мэтью Подольски подал ходатайство, где говорится, что жертва-1 по обвинению Комбса "готова дать показания под своим именем".

В дополнение к показаниям Вентуры правительство ожидает, что жертва-2, жертва-3 и жертва-4 будут свидетельствовать анонимно. Прокуроры потребовали, чтобы суд засекретил все доказательства, раскрывающие личности других жертв, отметив, что дело уже получило "исключительное освещение в СМИ", и что анонимное разбирательство предотвратит "преследование со стороны СМИ" и "неоправданное смущение".

В ноябре 2023 года Кэсси Вентура подала иск против Комбса. В нем утверждалось, что он контролировал ее и оскорблял на протяжении более десяти лет, накачивал ее наркотиками, избивал и заставлял заниматься сексом с несколькими мужчинами по вызову. Вентура заявила, что таким образом Дидди воплощал в жизнь свои фантазии о вуайеризме.

Пара, познакомившаяся в 2005 году, но тайно начала встречаться в 2007-м когда ей едва исполнилось 19, а рассталась в 2018 году. В иске утверждалось, что перед окончанием их отношений он ворвался в ее дом и изнасиловал ее.

Дидди категорически отверг все "оскорбительные и возмутительные обвинения". Иск был урегулирован на следующий день, но вызвал волну судебных исков, которые с тех пор составили более 60 дел.

В марте прошлого года в сеть попали шокирующие кадры с камер наблюдения, где Комбс жестоко нападает на Кэсси в отеле InterContinental в Сенчури-Сити, Лос-Анджелес, в 2016 году. Знаменитость, обернутый в одно полотенце, преследует ее по коридору, а затем хватает ее за затылок и швыряет на землю, избивая ногами.. После обнародования ролика он записал видео с извинениями.

Рэпера арестовали в сентябре 2024 года и обвинили в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, рэкете и перевозке для занятия проституцией. Прокуроры подали два заменяющих обвинительных заключения, включая одно на прошлой неделе, которое добавило два обвинения в секс-торговле и перевозке для занятия проституцией. В настоящее время он находится в тюрьме в Нью-Йорке в ожидании суда.

В заключении Комбс времени не терял. Стали известны факты, что он запугивал своих жертв через посредников, а своих родственников просил найти на них компромат, чтобы заставить замолчать.

Более того, адвокаты влиятельного артиста заявили, что обыски в домах продюсера в марте прошлого года были проведены незаконно, и что улики, полученные в результате этих обысков, не могут быть использованы как доказательства его вины, поскольку ордеры, на основании которых они проводились, противоречат конституционным законам.

Что касается Кэсси, то она замужем за персональным тренером Алексом Файном. Они поженились на частной церемонии в августе 2019 года, а уже через два года у них родилась дочь Фрэнки. В марте 2021-го на свет появилась вторая дочь, которую назвали Санни. Сейчас певица беременна третьим ребенком.

Кэсси Вентура с мужем Алексом Файном

Ранее Фокус писал, почему Голливуд боится Puff Daddy даже в тюрьме.