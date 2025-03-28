Новый иск: мужчина-фотограф обвинил Шона "Дидди" Комбса в сексуальном насилии

Против американского музыкального магната Шона Комбса, больше известного как Puff Daddy, подали еще один иск. Мужчина под псевдонимом Джон Доу утверждает, что основатель лейбла Bad Boy Records принуждал его к оральному сексу.

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Об этом пишет New York Post.

В документах, поданных в Верховный суд Манхэттена, говорится, что Комбс начал общаться с фотографом, когда тот работал над "громкой" рекламой в конце 2022 или начале 2023 года. Рэпер якобы пригласил фотографа к себе в трейлер, чтобы обсудить потенциальные возможности карьерного роста.

"Комбс представил эту встречу как возможность для истца продвинуться по карьерной лестнице. Истец, хотя и колебался, не мог отказаться от того, что, казалось, было моментом, определяющим карьеру, который редко когда выпадает. Как только он оказался в трейлере, истинные намерения Комбса быстро стали ясны. То, что казалось уникальной возможностью карьерного роста, оказалось тонко завуалированной услугой за услугу", – гласит информация, изложенная в иске.

По словам истца, как только дверь трейлера закрылась, знаменитость начал приставать к нему. Он расстегнул молнию на брюках и предложил фотографу, чтобы тот удовлетворил его орально, обещая "взлет карьеры". В противном случае Комбс грозился испортить ему профессиональную жизнь и физической расправой.

После случившегося истец вернулся к работе, несмотря на то, что "боролся… с травмирующей ситуацией".

Юридическая команда Комбса опровергла обвинения фотографа.

"Неважно, сколько исков будет подано – особенно лицами, которые отказываются ставить свои собственные имена под своими исками – это не изменит того факта, что господин Комбс никогда не совершал сексуальных нападений и не занимался торговлей людьми – ни мужчинами, ни женщинами, ни взрослыми, ни несовершеннолетними. Мы живем в мире, где любой может подать иск по любой причине. К счастью, существует справедливый и беспристрастный судебный процесс, позволяющий установить истину, и господин Комбс уверен, что он победит в суде", – заявили адвокаты музыканта.

Этот иск дополнил череду предыдущих, число которых идет уже на десятки. Комбс был арестован в сентябре 2024 года и с тех пор находится в федеральном изоляторе в Бруклине. Он трижды пытался выйти под залог, но ему отказали.

Защита артиста пыталась запретить потенциальным свидетелям по делу распространять какую-либо информацию в СМИ, которая порочит честь и достоинство Комбса, однако судья отклонил это ходатайство.

Puff Daddy, обвиняемый в рэкете, торговле людьми и изнасилованиях, не признает себя виновным. 5 мая он предстанет перед судом.

Ранее Фокус писал, что один из адвокатов Puff Daddy отказался его защищать.