Новий позов: чоловік-фотограф звинуватив Шона "Дідді" Комбса в сексуальному насильстві

Проти американського музичного магната Шона Комбса, більше відомого як Puff Daddy, подали ще один позов. Чоловік під псевдонімом Джон Доу стверджує, що засновник лейблу Bad Boy Records примушував його до орального сексу.

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Про це пише New York Post.

У документах, поданих до Верховного суду Мангеттена, йдеться про те, що Комбс почав спілкуватися з фотографом, коли той працював над "гучною" рекламою наприкінці 2022 або на початку 2023 року. Репер нібито запросив фотографа до себе в трейлер, щоб обговорити потенційні можливості кар'єрного зростання.

"Комбс представив цю зустріч як можливість для позивача просунутися кар'єрними сходами. Позивач, хоча й вагався, не міг відмовитися від того, що, здавалося, було моментом, що визначає кар'єру, який рідко коли випадає. Щойно він опинився в трейлері, справжні наміри Комбса швидко стали зрозумілими. Те, що здавалося унікальною можливістю кар'єрного зростання, виявилося тонко завуальованою послугою за послугу", — свідчить інформація, викладена в позові.

За словами позивача, щойно двері трейлера зачинилися, знаменитість почав чіплятися до нього. Він розстебнув блискавку на штанах і запропонував фотографу, щоб той задовольнив його орально, обіцяючи "зліт кар'єри". В іншому разі Комбс погрожував зіпсувати йому професійне життя і фізичною розправою.

Після того, що сталося, позивач повернувся до роботи, незважаючи на те, що "боровся... із травмувальною ситуацією".

Юридична команда Комбса спростувала звинувачення фотографа.

"Неважливо, скільки позовів буде подано — особливо особами, які відмовляються ставити свої власні імена під своїми позовами, — це не змінить того факту, що пан Комбс ніколи не вчиняв сексуальних нападів і не займався торгівлею людьми — ні чоловіками, ні жінками, ні дорослими, ні неповнолітніми. Ми живемо у світі, де будь-хто може подати позов з будь-якої причини. На щастя, існує справедливий і неупереджений судовий процес, що дає змогу встановити істину, і пан Комбс упевнений, що він переможе в суді", — заявили адвокати музиканта.

Цей позов доповнив низку попередніх, кількість яких йде вже на десятки. Комбс був заарештований у вересні 2024 року і відтоді перебуває у федеральному ізоляторі в Брукліні. Він тричі намагався вийти під заставу, але йому відмовили.

Захист артиста намагався заборонити потенційним свідкам у справі поширювати будь-яку інформацію у ЗМІ, яка порочить честь і гідність Комбса, однак суддя відхилив це клопотання.

Puff Daddy, обвинувачений у рекеті, торгівлі людьми та зґвалтуваннях, не визнає себе винним. 5 травня він постане перед судом.

Раніше Фокус писав, що один з адвокатів Puff Daddy відмовився його захищати.