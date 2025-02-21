"За жодних обставин": один з адвокатів Puff Daddy відмовився його захищати

Юрист не став коментувати своє рішення, зазначивши, що прокурори не заперечували проти нього.

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Адвокат Ентоні Рікко, який захищав Шона Комбса, він же Puff Daddy, покинув юридичну команду, зробивши наостанок неоднозначну заяву, повідомляє The Economic Times.

"За жодних обставин я не можу продовжувати ефективно виступати як адвокат Шона Комбса", – йдеться в клопотанні про відкликання адвоката, поданому в Нью-Йорку напередодні. У повідомленні додано, що до подачі клопотання було проведено обговорення з провідним адвокатом Марком Агніфіло і Рікко.

Юрист відмовився надавати подробиці свого рішення, зазначивши тільки, що державні прокурори були повідомлені і не зайняли жодної позиції.

За його словами, відмова не призведе до затримки поточного графіка, оскільки Комбс має постати перед судом 5 травня цього року.

55-річний опальний музичний магнат наразі перебуває за ґратами в слідчому ізоляторі "Метрополітен" у Брукліні, Нью-Йорк. Він чекає на суд після пред'явлення йому звинувачень у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, змові з метою вимагання, перевезенні та втягненні в проституцію. Очікується, що він перебуватиме під вартою до початку судового розгляду в травні. Комбс рішуче відкинув усі звинувачення.

У разі визнання винним йому загрожує довічне ув'язнення за рекет і щонайменше 15 років за торгівлю людьми в сексуальних цілях.

Прокурори заявили, що Комбс використовував "владу і престиж", якими він володів як музичний магнат, щоб залякувати, погрожувати і заманювати жінок у свою орбіту, часто під приводом романтичних стосунків.

Зі свого боку репер подав до суду на NBC Universal через документальний фільм, де, за його словами, його неправдиво звинувачують у тому, що він є серійним убивцею, який мав статевий зв'язок із неповнолітніми дівчатками. У позові йдеться, що документальний фільм "Дідді: Створення поганого хлопця" містив заяву, про яку компанія знала як про неправдиву.

"Дійсно, вся передумова документального фільму припускає, що пан Комбс вчинив численні огидні злочини, включно з серійними вбивствами, зґвалтуваннями неповнолітніх і торгівлею неповнолітніми з метою сексуальної експлуатації, і намагається грубо психологізувати його. Він зловмисно і безпідставно робить висновок, що пан Комбс є "монстром" і "втіленням Люцифера" з "великою схожістю" з Джеффрі Епштейном", – ідеться в позові.

Прем'єра документального фільму відбулася минулого місяця на Peacock TV, потоковому сервісі мережі.

Раніше Фокус писав, що сім'я Тупака Шакура вирішила відновити розслідування його смерті після арешту Puff Daddy, а колишня дівчина звинуватила його в зґвалтуванні.