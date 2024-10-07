Сім'я Тупака Шакура відновлює розслідування його смерті після арешту Puff Daddy

Тупак Шакур помер внаслідок замаху у вересні 1996 року. Лише торік поліція затримала одного з нападників. Той натякає, що до вбивства причетний музичний магнат Шон Комбс.

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Після гучного арешту Шона Комбса, він же Puff Daddy, сім'я американського репера Тупака Шакура, вбитого 1996 року, найняла адвоката Алекса Спіро для розслідування ймовірного зв'язку між смертю артиста і музичним магнатом Diddy, повідомляє Hit Channel.

Тупак Шакур, якому на момент смерті було 25 років, трагічно загинув унаслідок стрілянини з автомобіля, що проїжджав повз у Лас-Вегасі. Хоча справа залишалася нерозкритою протягом десятиліть, арешт Дуейна "Кеффі Ді" Девіса у вересні 2023 року знову привернув увагу громадськості. Девіс, колишній очільник банди, звинувачується в організації вбивства і втягує в нього Комбса, стверджуючи, що музичний магнат запропонував йому мільйон доларів за вчинення злочину. У 2018 році він дав інтерв'ю для документального фільму Death Row Chronicles від Netflix, де повідомив, що в момент убивства перебував у машині, з якої стріляли в Тупака. Тоді ж він розкрив особи трьох інших людей, які були з ним в автомобілі. Девіс заявив, що стріляв "один із тих, хто сидів позаду", але хто саме, повідомляти відмовився, пославшись на "кодекс вулиць". Тепер він сяде за причетність до вбивства. Суд у його справі призначено на мат 2025 року.

Арешт Дуейна "Кеффі Ді" Девіса

Puff Daddy неодноразово публічно заперечував свій зв'язок із цим убивством, а 2008 року, після повідомлення Los Angeles Times про його зв'язок із нападом на Шакура, Комбс відхилив звинувачення як "сміховинні" та "повністю неправдиві".

Алекс Спіро раніше представляв у судах інтереси таких відомих клієнтів як Jay-Z та Ілон Маск. Тепер він активно взявся за пошуки будь-яких доказів причетності Комбса до смерті Шакура.

Олії у вогонь підлив нещодавній трек Емінема "Fuel" де той натякає на давній зв'язок між убивством Шакура і смертю Notorious B.I.G., а також посилається на зростаючі юридичні проблеми Комбса.

"Смерть Notorious B.I.G. стала ефектом доміно вбивства Тупака, як серветка для обличчя, чий годинник мені чистити наступним? Паффа? Поки він не опиниться в наручниках поліції, винний, він вийде на зв'язок?" — читає Емінем.

Трек Емінема "Fuel" змусив багатьох замислитися

Сім'я Шакура сподівається, що участь Спіро нарешті покладе край одному з найзнаковіших нерозкритих убивств в історії хіп-хопу.

Смерть Тупака Шакура

Тупак Шакур, одна з найяскравіших зірок хіп-хопу 1990-их, помер 13 вересня 1996 року. 7 вересня Він їхав до клубу після боксерського поєдинку Майка Тайсона і Брюса Селдона. Разом із ним у машині сидів його менеджер Шуг Найт, а слідом їхало авто охоронців.

О 10:55 вечора репер зупинився на світлофорі, опустив скло і перекинувся кількома фразами з одним із його фанатів, Леонардом Джефферсоном. "Єдине, що може мене вбити, — це смерть. Це єдине, що в принципі мене може зупинити. Але моя музика вічна. Я не боюся смерті. Мій єдиний страх — реінкарнація", — сказав тоді музикант, ніби відчуваючи свою швидку смерть.

Близько 11:10 авто Тупака зупинилося на іншому світлофорі. Він стояв, висунувшись у люк на даху, обмінявся кількома словами з двома дівчатами, зазиваючи їх у клуб. Близько 11:15 білий Cadillac із невідомою кількістю пасажирів зупинився праворуч від автомобіля. Нападники опустили вікна і розстріляли автомобіль Тупака Шакура з пістолета. Кулі влучили в груди, таз і стегно. Артист також був поранений осколками скла.

Медики доправили Тупака до госпіталю, де його ввели в медикаментозну кому, однак це не допомогло, і 13 вересня лікарі констатували його смерть.

Момент убивства Тупака Шакура відтворили у фільмі "Легенда" (2017)

Стрільців так і не знайшли, як і потенційних замовників його вбивства.

Це був другий замах на музиканта. Уперше його намагалися вбити під час невдалого пограбування нью-йоркської студії Quad Studios на Таймс-сквер у 1994-му. Уже тоді він говорив, що до цього причетні P. Diddy і Біґґі Смоллса (Notorious B.I.G.). Обидва все заперечували.

За свою недовгу кар'єру Шакур встиг випустити п'ять студійних альбомів і продав понад 75 млн платівок по всьому світу. У 2005 році MTV занесло альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory до списку найбільших хіп-хоп альбомів за всю історію. Переважна більшість пісень Шакура оповідають про важке життя в гетто, насильство, бідність, расизм та інші соціальні проблеми.

Шон Комбс, заарештований 16 вересня, зараз перебуває в бруклінській в'язниці і чекає суду. Його адвокати втретє спробували домогтися його виходу під заставу в $50 мільйонів. Він заперечує всі звинувачення, висунуті проти нього, і всерйоз побоюється за своє життя.

Тим часом готують ще близько 120 позовів від тих, хто ймовірно був його жертвами, починаючи з 1991 року.

Раніше Фокус писав, що Ештон Катчер відхрестився від дружби з Комбсом, а Кім Кардаш'ян уже найняла адвоката для свого захисту.