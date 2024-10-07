Семья Тупака Шакура возобновляет расследование его смерти после ареста Puff Daddy

Тупак Шакур умер в результате покушения в сентябре 1996 года. Только в прошлом году полиция заддержала одного из нападавших. Тот намекает, что к убийству причастен музыкальный магнат Шон Комбс.

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После громкого ареста Шона Комбса, он же Puff Daddy, семья американского рэпера Тупака Шакура, убитого 1996 года наняла адвоката Алекса Спиро для расследования предполагаемой связи между смертью артиста и музыкальным магнатом Diddy, сообщает Hit Channel.

Тупак Шакур, которому на момент смерти было 25 лет, трагически погиб в результате стрельбы из проезжающего автомобиля в Лас-Вегасе. Хотя дело оставалось нераскрытым в течение десятилетий, арест Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса в сентябре 2023 года вновь привлек внимание общественности. Дэвис, бывший глава банды, обвиняется в организации убийства и вовлекает в него Комбса, утверждая, что музыкальный магнат предложил ему миллион долларов за совершение преступления. В 2018 году он дал интервью для документального фильма Death Row Chronicles от Netflix, где сообщил, что в момент убийства находился в машине, из которой стреляли в Тупака. Тогда же он раскрыл личности троих других людей, которые были с ним в автомобиле. Дэвис заявил, что стрелял "один из сидевших сзади", но кто именно, сообщать отказался, сославшись на "кодекс улиц". Теперь он сядет за причастность к убийству. Суд по его делу назначен на мат 2025 года.

Арест Дуэйна "Кеффи Ди" Дэвиса

Puff Daddy неоднократно публично отрицал свою связь с этим убийством, а в 2008 году, после сообщения Los Angeles Times о его связи с нападением на Шакура, Комбс отклонил обвинения как "смехотворные" и "полностью ложные".

Алекс Спиро ранее представлял в судах интересы таких известных клиентов как Jay-Z и Илон Маск. Теперь он активно взялся за поиски любых доказательств причастности Комбса к смерти Шакура.

Масла в огонь подлил недавний трек Эминема "Fuel" , где тот намекает на давнюю связь между убийством Шакура и смертью Notorious B.I.G., а также ссылаются на растущие юридические проблемы Комбса.

"Смерть Notorious B.I.G. стала эффектом домино убийства Тупака, как салфетка для лица, чьи часы мне чистить следующими? Паффа? Пока он не окажется в наручниках полиции, виновный, он выйдет на связь?" – читает Эминем.

Трек Эминема "Fuel" заставил многих задуматься

Семья Шакура надеется, что участие Спиро наконец-то положит конец одному из самых знаковых нераскрытых убийств в истории хип-хопа.

Смерть Тупака Шакура

Тупак Шакур, одна из самых ярких звезд хип-хопа 1990-ых, умер 13 сентября 1996 года. 7 сентября Он ехал в клуб после боксерского поединка Майка Тайсона и Брюса Селдона. Вместе с ним ва машине сидел его менеджер Шуг Найт, а следом ехало авто телохранителей.

В 10:55 вечера рэпер остановился на светофоре, опустил стекло и перебросился несколькими фразами с одним из его фанатов, Леонардом Джефферсоном. "Единственное, что может меня убить, — это смерть. Это единственное, что в принципе меня может остановить. Но моя музыка вечна. Я не боюсь смерти. Мой единственный страх – реинкарнация"., – сказал тогда музыкант, будто чувствуя свою скорую смерть.

Около 11:10 авто Тупака остановилось на другом светофоре. Он стоял, высунувшись в люк на крыше, обменялся несколькими словами с двумя девушками, зазывая их в клуб. Около 11:15 белый Cadillac с неизвестным количеством пассажиров остановился по правую сторону от автомобиля. Нападавшие опустили окна и расстреляли автомобиль Тупака Шакура из пистолета. Пули попали в грудь, таз и бедро. Артист также был ранен осколками стекол.

Медики доставили Тупака в госпиталь, где его ввели в медикаментозную кому, однако это не помогло, и 13 сентября врачи констатировали его смерть.

Момент убийства Тупака Шакура воспроизвели в фильме "Легенда" (2017)

Стрелявших так и не нашли, как и потенциальных заказчиков его убийства.

Это было второе покушение на музыканта. Впервые его пытались убить во время неудачного ограбления нью-йоркской студии Quad Studios на Таймс-сквер в 1994-м. Уже тогда он говорил, что к этому причастны P. Diddy и Бигги Смоллса (Notorious B.I.G.) . Оба все отрицали.

За свою недолгую карьеру Шакур успел выпустить пять студийных альбомов и продал более 75 млн пластинок по всему миру. В 2005 году MTV включило альбом The Don Killuminati: The 7 Day Theory в список величайших хип-хоп альбомов за всю историю. Подавляющее большинство песен Шакура повествуют о тяжелой жизни в гетто, насилии, бедности, расизме и других социальных проблемах.

Шон Комбс, арестованный 16 сентября, сейчас находится в бруклинской тюрьме и ждет суда. Его адвокаты в третий раз попытались добиться его выхода под залог в $50 миллионов. Он отрицает все обвинения, выдвинутые против него, и всерьез опасается за свою жизнь.

Тем временем готовятся еще около 120 исков от тех, кто предположительно был его жертвами, начиная с 1991 года.

Ранее Фокус писал, что Эштон Катчер открестился от дружбы с Комбсом, а Ким Кардашьян уже наняла адвоката для своей защиты.