Puff Daddy отреагировал на новые иски и обвинения против себя

Шон Комбс категорически не признает свою вину и отрицает любые обвинения в свой адрес.

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54-летний музыкальный магнат Шон Комбс, он же Puff Daddy, узнав о том, что еще 120 человек из числа его предполагаемых жертв обвинили его в сексуальном насилии, отреагировал на это, пишет Daily Mail.

Рэпер придерживается своей линии и категорически отрицает любые обвинения против себя. Об этом он уведомил общественность через своего адвоката. Тот заявил, что его клиент "не может рассматривать каждое необоснованное обвинение в том, что стало безрассудным медиа-цирком".

"Тем не менее, господин Комбс решительно и категорически отрицает как ложные и клеветнические любые утверждения о том, что он совершил сексуальное насилие над кем-либо, включая несовершеннолетних. Он с нетерпением ждет возможности доказать свою невиновность и оправдать себя в суде, где истина будет установлена ​​на основе доказательств, а не домыслов", – сказал юрист.

Накануне адвокат потерпевших Тони Бузби из Хьюстона дал большую пресс-конференцию, где сообщил, что предполагаемые жертвы Комбса собираются подать свои иски против него, обвинив в насильственных действиях, которые охватывают период в более чем 25 лет и включают почти поровну женщин и мужчин. Очень многие из них были несовершеннолетними на момент заявленных нападений. По словам юриста, самому младшему потерпевшему было всего 9 лет.

"Такого рода сексуальное насилие, сексуальная эксплуатация никогда не должны происходить в Соединенных Штатах или где-либо еще. Это никогда не должно было продолжаться так долго. Такое поведение создало массу людей, которые ранены, напуганы и изуродованы", – подчеркнул Бузби.

Он сообщил, что после ареста Комбса 16 сентября в его юридическую фирму обратились более 3280 человек, заявивших, что они стали жертвами Diddy. После проверки информация фирма Бузби решила представлять 120 человек, выходцев из более чем 25 штатов, большинство из которых – из Калифорнии, Нью-Йорка, Джорджии и Флориды.

Предполагаемое насилие в основном имело место на вечеринках, проводимых в Нью-Йорке, Калифорнии и Флориде, где людям давали напитки с добавлением наркотиков, сказал Бузби.

Часть предполагаемого поведения имела место на прослушиваниях, где "много раз, особенно молодых людей, людей, желающих попасть в индустрию, принуждали к такому поведению, обещая сделать их звездами", сказал адвокат.

Сейчас Комбс находится в центре заключения Metropolitan в Бруклине. Он сидит в блоке для высокопоставленных подозреваемых. По словам бывшего надзирателя, в тюрьме есть высокий риск того, что кто-то из заключенных или сотрудников может убить Комбса.

Сам рэпер очень боится отравления и недоволен едой, которую там дают.

Тем временем голливудские звезды, которые были завсегдатаями "белых вечеринок", в срочном порядке удаляют из соцсетей любые упоминания о связи с Комбсом. По слухам, Ким Кардашьян уже наняла для себя адвоката.

Ранее Фокус писал, что сказала астролог о дальнейшей судьбе Шона Комбса.