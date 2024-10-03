Puff Daddy відреагував на нові позови та звинувачення проти себе

Шон Комбс категорично не визнає свою провину і заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

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54-річний музичний магнат Шон Комбс, він же Puff Daddy, дізнавшись про те, що ще 120 осіб із низки його ймовірних жертв звинуватили його в сексуальному насильстві, відреагував на це, пише Daily Mail.

Репер дотримується своєї лінії і категорично заперечує будь-які звинувачення проти себе. Про це він повідомив громадськість через свого адвоката. Той заявив, що його клієнт "не може розглядати кожне необґрунтоване звинувачення в тому, що стало безрозсудним медіацирком".

"Проте пан Комбс рішуче і категорично заперечує як неправдиві і наклепницькі будь-які твердження про те, що він вчинив сексуальне насильство над будь-ким, зокрема над неповнолітніми. Він із нетерпінням чекає можливості довести свою невинність і виправдати себе в суді, де істина буде встановлена на основі доказів, а не домислів", — сказав юрист.

Напередодні адвокат потерпілих Тоні Бузбі з Г'юстона дав велику пресконференцію, де повідомив, що ймовірні жертви Комбса збираються подати свої позови проти нього, звинувативши в насильницьких діях, які охоплюють період у понад 25 років і охоплюють майже порівну жінок і чоловіків. Дуже багато з них були неповнолітніми на момент заявлених нападів. За словами юриста, наймолодшому потерпілому було всього 9 років.

"Такого роду сексуальне насильство, сексуальна експлуатація ніколи не повинні відбуватися в Сполучених Штатах або де-небудь ще. Це ніколи не повинно було тривати так довго. Така поведінка створила масу людей, які поранені, налякані та понівечені", — наголосив Бузбі.

Він повідомив, що після арешту Комбса 16 вересня в його юридичну фірму звернулися понад 3280 осіб, які заявили, що вони стали жертвами Diddy. Після перевірки інформації фірма Бузбі вирішила представляти 120 осіб, вихідців із понад 25 штатів, більшість із яких — із Каліфорнії, Нью-Йорка, Джорджії та Флориди.

Імовірне насильство здебільшого мало місце на вечірках, що проводяться в Нью-Йорку, Каліфорнії та Флориді, де людям давали напої з додаванням наркотиків, сказав Бузбі. Частина такої поведінки мала місце на прослуховуваннях, де "багато разів, особливо молодих людей, людей, які бажають потрапити в індустрію, примушували до такої поведінки, обіцяючи зробити їх зірками", сказав адвокат.

Зараз Комбс перебуває в центрі ув'язнення Metropolitan у Брукліні. Він сидить у блоці для високопоставлених підозрюваних. За словами колишнього наглядача, у в'язниці є високий ризик того, що хтось із ув'язнених або співробітників може вбити Комбса.

Сам репер дуже боїться отруєння і незадоволений їжею, яку там дають.

Тим часом голлівудські зірки, які були завсідниками "білих вечірок", терміново видаляють із соцмереж будь-які згадки про зв'язок із Комбсом. З чуток, Кім Кардаш'ян уже найняла для себе адвоката.

Раніше Фокус писав, що сказала астролог про подальшу долю Шона Комбса.