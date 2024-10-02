"Не останній скандал": астрологиня розповіла про подальшу долю Puff Daddy

Related video

Немає нічого гіршого, ніж втягнення неповнолітніх у брудні оргії з накачуванням наркотою. Саме на цьому викрили відомого американського репера P. Diddy.

Одразу спойлер: як астролоиня я скажу, що це — не останній скандал. Викриття тільки почалися. І навіть у контексті цієї історії багато "однодумців" P. Diddy підуть "паровозиком". Запасаємося покірним.

Ми зараз проживаємо надзвичайно кармічний час. До кінця жовтня на нас впливає Коридор Затемнень із Чорним Місяцем — планетою пороків і кармічної розплати. І одним із перших "двійку" за невиконання кармічної програми отримує Шон Джон Комбс (P. Diddy). На жаль, його час народження невідомий, тож прогноз на розвиток подій можна зробити лише в загальних рисах, однак і цього буде достатньо.

Ядро особистості P. Diddy несе важку карму минулого життя. Енергії розпусти, насильства і відсутність емпатії та жалості — це його "заводські" налаштування. Холодне Сонце з опозицією до Сатурна + стерильний, очищений від емоцій, розважливий Місяць є підходящою базою для реалізації його кармічного бруду і наслідування істинних цінностей цієї людини: гроші і становище в суспільстві.

Зазначу, що карта P. Diddy говорить про те, що перед нами доволі психологічно стійкий індивід, позбавлений моральних мук і глобальних внутрішніх конфліктів. Ідеальний розбещувач і маніяк. До того ж, наділений удачею виходити сухим із води й отримувати захист вищих осіб.

Що маємо на сьогоднішній день?

Кармічні проблеми з репутацією у зв'язку з тим, що P. Diddy не виконує своє завдання втілення, яке, згідно з його космограмою, полягає в тому, щоб навчитися емпатії, людяності, гуманізму і співчуття. Залік не здано. Викриття почалося саме як наслідок кармічної розплати, хоча P. Diddy є в цій історії лише одним із гвинтиків масиву скандалів, що розгортається (на нас чекає щось цікавіше).

Який прогноз?

Незважаючи на галас, що розгорнувся, прогностика P. Diddy не рясніє чорними аспектами. Є показники, які говорять про те, що монстр може уникнути покарання (за законами жанру "великих викриттів"), і я не здивуюся, якщо кинуть під варту не самого монстра, а його двійника.

А кармічною розплатою для репера буде лише підмочена репутація та ім'я, назавжди вимазане брудом і пороком. Хоча, повірте, згідно з астрологічним портретом, самого репера це буде мало турбувати.