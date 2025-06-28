Джеффу Безосу пощастило менше, ніж Лорен Санчес: яким буде їхній шлюб

Related video

Якщо подивитися в гороскоп Лорен, то ми бачимо людину, яка, за всієї своєї променистої подачі, вміє продавлювати своє.

Це гороскоп гнітючої людини, яка встановлює свої правила в сім'ї та стосунках. Так, це в неї виходить ніби граючись, за рахунок Сонця в оптимістичному знаку Стрілець.

Але квадрат із Плутоном 100% дає про себе знати! Інакше ми б ніколи про неї не дізналися!

Чесно кажучи, я не заздрю Джеффу Безосу.

Порівняно з нею він просто квіточка. Вона вписалася в його бажаний образ жінки: що в нього самого Венера в з'єднанні із Сатурном — йому подобаються ті, хто знають, що хочуть і вміють це взяти. Його заводять жінки зі сталевими яйцями, хоча зовні вона не одразу показала себе справжню, а з огляду на те, що Безоса, якщо він у пориві емоцій і почуттів, то він і сам обманюватися був радий — вже такий він і його гороскоп.

Лорен Санчес на передвесільних урочистостях у Венеції Фото: Getty

У Лорен міцна психіка, хоча вона дама спекотна: полюбляє і сама емоційні гойдалки, і з задоволенням прокатувати на них інших. Але робить вона це з правильним розрахунком і практичними цілями.

Її кармічне завдання — навчитися довіряти світу і вірити в те, що все в цьому світі можливо. Зараз у неї кармічний вік, і ми бачимо, що вона отримала бонус від світу у вигляді вдалого шлюбу. Але справа не в мільярдах. А в тому, чим наповнений Джек. У нього карта непростої людини, але з прийнятними людськими властивостями.

Одне можна сказати точно: їй з ним пощастило більше, ніж йому з нею!

Йому, звісно, подобається її образ, який у чомусь він додумав сам.

Лорен Санчес і Джефф Безос Фото: Getty

Його ілюзії ще розіб'ються, і карта їхньої сумісності показує, що вони справді закривають потреби одне одного у стосунках. Але в будь-якому разі на них ще чекають часи жорстких притирок і сварок. Та й рух планет на це весілля свідчить, що в цьому шлюбі без складнощів не обійдеться, особливо через 4-4,5 року після укладення шлюбу. На жаль, ми не знаємо точної дати одруження, ми володіємо інформацією про те, коли відбулося свято для гостей преси. Це дало б можливість скласти більш точний прогноз, але спираємося на те, що маємо і цього немало.

Прогноз цієї пари на 70% лежить у позитивній площині, але розрив у майбутньому не виключений.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.