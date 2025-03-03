Ретроградна Венера і Меркурій: хто зі знаків під ударом

Усе тому, що ми практично весь місяць перебуваємо під впливом цілих двох ретроградних планет — Меркурія і Венери. І два тижні — одночасно.

Отже, як же прожити цей період без втрат.

До 15 квітня почекайте зі зміною іміджу, пластичними операціями, серйозними інвазивними космологічними процедурами (особливо, якщо робите це вперше), купівлею предметів розкоші, початком романтичних стосунків, поверненням до колишніх партнерів.

З 14 березня до 8 квітня до всього іншого починається період ретроградності Меркурія. Це зазвичай створює нам проблеми у сфері зв'язку, техніки, документів, заповнення даних, а також у питаннях взаєморозуміння.

Вкрай велика ймовірність ухвалення неправильних рішень і здійснення помилкового вибору, що стосується вищезазначених сфер. Як наслідок — необхідність все переробляти!

Однак обов'язково використовуйте цей час для переосмислення свого минулого досвіду, роботи над помилками, які стосуються взаємовідносин, ремонтом, відновлення зв'язків зі старими контактами (не особистими, а дружніми/діловими), чищення списку контактів і пам'яті своїх гаджетів.

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