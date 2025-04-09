Не піддавайтеся емоціям: чого чекати в період Чорного Місяця у Скорпіоні

Related video

Річ у тім, що астрологічний об'єкт під назвою Чорний Місяць, або Ліліт, перейшов у знак Скорпіон, у якому він надзвичайно сильний. А це означає, що почався період, коли в нас прокидається все потаємне, заборонене, непрожите.

Саме зараз нас здатні звести з розуму активізовані страхи перед невизначеністю, а також втратою грошей або стосунків.

Ліліт в астрології – тіньовий бік Місяця. Цей об'єкт сигніфікує витіснений хворобливий досвід і все заборонене, що ми ховаємо навіть від себе.

А Скорпіон – не просто знак Зодіаку. Це архетип глибинних шарів психіки, влади, великих грошей, сексу і трансформації. Коли Ліліт заходить у цей знак, піднімаються всі страхи і травмувальний досвід за цими сферами.

Кого торкнеться цей транзит?

Якщо у вас Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс або Ліліт у вашому гороскопі в знаку Скорпіон.

У такому разі в період до 20 грудня ви можете відчути:

напруга у стосунках, почуття власництва;

спалахи ревнощів, гніву, бажання контролювати і забратися під шкіру своєму партнерові;

тяжіння до забороненого і табуйованого;

повернення до болючих тем із минулого.

Але пам'ятайте, що Ліліт не створює подій на фізичному рівні, проте здатна занурювати вас у такий деструктивний психологічний стан, у якому ви можете зробити багато помилок. Допоможуть холодний душ і холодна голова.

Бережіть себе і не піддавайтеся вашому найгіршому ворогу – емоціям!