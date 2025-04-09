Не піддавайтеся емоціям: чого чекати в період Чорного Місяця у Скорпіоні
З 27 березня до 20 грудня триває період, коли на нас чекає зустріч із власною тінню і невизнаними ревнощами, заздрістю і критичним ставленням до себе аж до стирання в порошок своїх сильних сторін.
Річ у тім, що астрологічний об'єкт під назвою Чорний Місяць, або Ліліт, перейшов у знак Скорпіон, у якому він надзвичайно сильний. А це означає, що почався період, коли в нас прокидається все потаємне, заборонене, непрожите.
Саме зараз нас здатні звести з розуму активізовані страхи перед невизначеністю, а також втратою грошей або стосунків.
Ліліт в астрології – тіньовий бік Місяця. Цей об'єкт сигніфікує витіснений хворобливий досвід і все заборонене, що ми ховаємо навіть від себе.
А Скорпіон – не просто знак Зодіаку. Це архетип глибинних шарів психіки, влади, великих грошей, сексу і трансформації. Коли Ліліт заходить у цей знак, піднімаються всі страхи і травмувальний досвід за цими сферами.
Кого торкнеться цей транзит?
Якщо у вас Сонце, Місяць, Меркурій, Венера, Марс або Ліліт у вашому гороскопі в знаку Скорпіон.
У такому разі в період до 20 грудня ви можете відчути:
- напруга у стосунках, почуття власництва;
- спалахи ревнощів, гніву, бажання контролювати і забратися під шкіру своєму партнерові;
- тяжіння до забороненого і табуйованого;
- повернення до болючих тем із минулого.
Але пам'ятайте, що Ліліт не створює подій на фізичному рівні, проте здатна занурювати вас у такий деструктивний психологічний стан, у якому ви можете зробити багато помилок. Допоможуть холодний душ і холодна голова.
Бережіть себе і не піддавайтеся вашому найгіршому ворогу – емоціям!