Не поддавайтесь эмоциям: чего ждать в период Черной Луны в Скорпионе

Related video

Дело в том, что астрологический объект под названием Черная Луна, или Лилит, перешла в знак Скорпион, в котором она чрезвычайно сильна. А это значит, что начался период, когда в нас просыпается все потаенное, запретное, непрожитое.

Именно сейчас нас способны свести с ума активизировавшиеся страхи перед неопределенностью, а также потерей денег или отношений.

Лилит в астрологии — теневая сторона Луны. Этот объект сигнифицирует вытесненный болезненный опыт и все запретное, что мы прячем даже от себя.

А Скорпион — не просто знак Зодиака. Это архетип глубинных слоев психики, власти, больших денег, секса и трансформации. Когда Лилит заходит в этот знак, поднимаются все страхи и травмирующий опыт по этим сферам.

Кого затронет этот транзит?

Если у вас Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс или Лилит в вашем гороскопе в знаке Скорпион.

В таком случае в период до 20 декабря вы можете почувствовать:

напряжение в отношениях, чувство собственничества;

вспышки ревности, гнева, желания контролировать и забраться под кожу своему партнеру;

притяжение к запретному и табуированному;

возврат к болезненным темам из прошлого.

Но помните, что Лилит не создает событий на физическом уровне, однако способна погружать вас в такое деструктивное психологическое состояние, в котором вы можете совершить много ошибок. Помогут холодный душ и холодная голова.

Берегите себя и не поддавайтесь вашему худшему врагу – эмоциям!