Не поддавайтесь эмоциям: чего ждать в период Черной Луны в Скорпионе
С 27 марта по 20 декабря продолжается период, когда нас ждет встреча с собственной тенью и непризнанной ревностью, завистью и критичным отношением к себе вплоть до стирания в порошок свои сильных сторон.
Дело в том, что астрологический объект под названием Черная Луна, или Лилит, перешла в знак Скорпион, в котором она чрезвычайно сильна. А это значит, что начался период, когда в нас просыпается все потаенное, запретное, непрожитое.
Именно сейчас нас способны свести с ума активизировавшиеся страхи перед неопределенностью, а также потерей денег или отношений.
Лилит в астрологии — теневая сторона Луны. Этот объект сигнифицирует вытесненный болезненный опыт и все запретное, что мы прячем даже от себя.
А Скорпион — не просто знак Зодиака. Это архетип глубинных слоев психики, власти, больших денег, секса и трансформации. Когда Лилит заходит в этот знак, поднимаются все страхи и травмирующий опыт по этим сферам.
Кого затронет этот транзит?
Если у вас Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс или Лилит в вашем гороскопе в знаке Скорпион.
В таком случае в период до 20 декабря вы можете почувствовать:
- напряжение в отношениях, чувство собственничества;
- вспышки ревности, гнева, желания контролировать и забраться под кожу своему партнеру;
- притяжение к запретному и табуированному;
- возврат к болезненным темам из прошлого.
Но помните, что Лилит не создает событий на физическом уровне, однако способна погружать вас в такое деструктивное психологическое состояние, в котором вы можете совершить много ошибок. Помогут холодный душ и холодная голова.
Берегите себя и не поддавайтесь вашему худшему врагу – эмоциям!