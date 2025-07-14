Манипулятор и абьюзер: астролог раскрыла причину развода Кэти Перри и Орландо Блума

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"Не соглашусь с официальной версией. Судя по карте совместимости Блума и Перри, то сошлись они изначально на общей травматике. У нее Марс квадрат Плутон — подсознательно она склонна попадать в отношения с манипуляторами и абьюзерами. А карта Орландо ну полностью в зеркале ее потребности в отношениях 5 адреналиновые качели, сверхинтенсивные эмоциональные переживания, жаркие ссоры с не менее горячим примирением в постели. Орландо — не пай-мальчик, он склонен тихо, исподтишка провоцировать ссоры и конфликты. Кэти — более прямая, и она давала яркий эмоциональный отклик на его провокации. Так они и жили, сходились-расходились, пока в 2024 года транзит Нептуна по карте Кэти не принес ей жесткое прощание с иллюзиями, а транзит Плутона по карте Орландо — развод.

Мир расставил все на свои места. Кэти окончательно избавилась от розовых очков, которые, к сожалению, побились стеклами внутрь, а Орландо — шанс построить новые отношение, но лишь в случае удачного прохождения психотерапии.

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