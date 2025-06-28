Джеффу Безосу повезло меньше, чем Лорен Санчес: каким будет их брак

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Если посмотреть в гороскоп Лорен, то мы видим человека который, при всей своей лучезарной подаче, умеет продавливать свое.

Это гороскоп давящего человек который устанавливает свои правила в семье и отношениях. Да, это у нее выходит как бы играючи, за счет Солнца в оптимистичном знаке Стрелец.

Но квадрат с Плутоном 100% дает о себе знать! Иначе мы бы никогда о ней не узнали!

Честно говоря, я не завидую Джеффу Безосу.

По сравнению с ней он просто цветочек. Она вписалась в его желаемый образ женщины: что у него самого Венера в соединении с Сатурном — ему нравятся те, кто знают, что хотят и умеют это взять. Его заводят женщины со стальными яйцами, хотя внешне она не сразу показала себя настоящую, а с учетом, что Безоса, если он в порыве эмоций и чувств, то он и сам обманываться был рад — уж такой он и его гороскоп.

Лорен Санчес на предсвадебных торжествах в Венеции Фото: Getty

У Лорен крепкая психика, хотя она дама знойная: любит и сама эмоциональные качели, и с удовольствием прокатывать на них других. Но делает она это с правильным расчетом и практическими целями.

Ее кармическая задача — научиться доверять миру и верить то что все в этом мире возможно. Сейчас у нее кармический возраст, и мы видим, что она получила бонус от мира в виде удачного брака. Но дело не в миллиардах. А в том, чем наполнен Джек. У него карта непростого человека, но с приемлемыми человеческими свойствами.

Одно можно сказать точно: ей с ним повезло больше, чем ему с ней!

Ему, конечно, нравится ее образ, который в чем-то он додумал сам.

Лорен Санчес и Джефф Безос Фото: Getty

Его иллюзии еще разобьются, и карта их совместимости показывает, что они действительно закрывают потребности друг друга в отношениях. Но в любом случае их еще ждут времена жестких притирок и ссор. Да и движение планет на данную свадьбу говорит, что в этом браке без сложностей не обойдется, особенно спустя 4-4,5 года после заключения брака. К сожалению, мы, не знаем точную дату бракосочетания, мы обладаем информацией о том, когда состоялось празднество для гостей прессы. Это дало б возможность составить более точный прогноз, но опираемся на то, что есть и этого немало.

Прогноз данной пары на 70% лежит в позитивной плоскости, но разрыв в будущем не исключен.

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