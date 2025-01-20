Дональд Трамп и дата инаугурации. Чего ждать миру от нового президента США

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У Трампа хороший астролог! День его инаугурации выбран верно. Даже с учетом ретроградности Марса и Юпитера и сложившейся обстановки в небесной канцелярии.

В январе 2025 года есть два сильнейших дня: 20 и 21 января, потому что в эти дни мы имеем соединение Солнца и Плутона. Если и проводить инициативы и начинения в период до 25.02 (пока ретроградный Марс), то нужно делать это именно в эти дни!

На 20-е число выбор пал не случайно: с точки зрения транзитов Луны это более чем удачный день – Луна делает сильнейшую конфигурацию с Плутоном и Юпитером, что дает мощные предпосылки удержания власти и авторитета в мире.

По транзиту планет на день, место и официальное время инаугурации можно сделать вывод , что Америка будет вести более агрессивную военную политику под президентством Трампа. По отношению к кому? К тем, кто непосредственно вредит и портит имидж интересам США.

Итог: с точки зрения астрологии этот день — наилучший в январе для инаугурации и установления новой власти. Что же ждет непосредственно Трампа, решает его личная прогностика, которая на данный момент весьма туманна ввиду того, что в астродатабанке его время рождения указано не верно.