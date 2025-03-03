Ретроградная Венера и Меркурий: кто из знаков под ударом

Все потому, что мы практически весь месяц находимся под влиянием целых двух ретроградных планет — Меркурия и Венеры. И две недели — одновременно.

Итак, как же прожить этот период без потерь.

До 15 апреля повремените с переменой имиджа, пластическими операциями, серьезными инвазивными космологическими процедурами (особенно, если делаете это впервые), покупкой предметов роскоши, началом романтических отношений, возвратом к бывшим партнерам.

С 14 марта до 8 апреля ко всему прочему начинается период ретроградности Меркурия. Это обычно создает нам проблемы в сфере связи, техники, документов, заполнения данных, а также в вопросах взаимопонимания.

Крайне велика вероятность принятия неверных решений и совершения ложного выбора, касающегося вышесказанных сфер. Как следствие — необходимость все переделывать!

Однако обязательно используйте это время для переосмысления своего прошлого опыта, работы над ошибками, которые касаются взаимоотношений, ремонтом, восстановления связей со старыми контактами (не личными, а дружескими/деловыми), чистки списка контактов и памяти своих гаджетов.

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