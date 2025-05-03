Шоу "Холостяк": какой будет личная жизнь Тараса Цимбалюка

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Ему всегда будет вас мало. Ведь он хочет, чтобы в одном человеке сочетались практически несочетаемые качества. Это не значит, что он плохой. Это внутриличностная особенность человека, с которой ему нужно научится жить и балансировать.

С одной стороны, Тараса зажигают свободолюбивые, независимые, не ограничивающие девушки без собственнических поползновений в его сторону. С другой стороны, у него всегда будет зудить потребность иметь рядом страстную эмоциональную львицу-тигрицу, которая мотает нервы и спрашивает: "Где ты шлялся?"

Эти два архетипа очень сложно адекватно сочетать в одном человеке, и такие мужчины чаще всего дрейфуют от одного полюса к другому. Если найдется девушка на проекте или за его пределами, способная сочетать в себе эти качества, – состоится метч!

Следует отметить, что мир в ближайшие два года заставит Тараса пересмотреть свои отношения, сделать анализ и работу над ошибками (виной тому транзитный Плутон, что соединяется с его Венерой).

Ему стоит пожелать пройти хорошую психотерапию (она ему потребуется), чтобы правильно расставить приоритеты.

В противном случае есть риск утонуть в океане фейковых страстей и отношений, еще больше усилив внутренний конфликт.